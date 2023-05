Programme des rencontres et cafés littéraires du samedi 20 mai 2023 au Salon du livre de Gémenos

Dans le cadre du Salon du livre de Gémenos 2023 qui aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 dans cette charmante ville du sud de la France, au pied du fameux Garlaban cher à Marcel Pagnol, vous pourrez non seulement découvrir et vous faire dédicacer des livres de vos auteurs favoris, mais aussi assister à une pléiade de rencontres et cafés littéraires et il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Le programme du samedi 20 mai ne vous laissera pas indifférent par sa diversité et surtout la qualité des auteurs présents. Placé sous la Présidence de Nicolas Pagnol, ce Salon du livre de Gémenos 2023 a tout pour plaire ! Tout au long de la journée vous pourrez participer à des rencontres et des cafés littéraires d’une incroyable qualité. L’ennui, on vous l’assure ne sera pas possible !

Les premières animations auxquelles vous pourrez vous rendre débuterons simultanément dès le matin.

11h – “Aux origines du Polar Marseillais et hommage à Jean-Claude Izzo” Tout d’abord, dans la salle Jean Jaurès , une rencontre littéraire animée par Jérémy Noé de La Marseillaise, remontez aux origines du polar Marseillais en compagnie de Maurice Gouiran, Guillaume Chèrel, François Thomazeau et Gilles Del Pappas qui rendront un hommage à Jean-Claude IZZO, maître incontesté du genre.

11h – “Ecrire au féminin” A l’extérieur, au cœur de la Cour des Granges, venez à la rencontre de 3 auteures de talent : Laurette Autouard, Marie Blanche Cordou et Fabienne Verstraeten pour un café littéraire animé par Florian Allain.

12 h – “Noir c’est noir : Le Thriller” Un nouveau café littéraire vous sera proposée, toujours dans la Cour des Granges, animé par Florian Allain en compagnie de deux auteurs incontournables : Jérôme Loubry et Olivier Descosse.

L’après midi ne va pas vous décevoir ! Toujours de manière simultanée, vous pourrez assister à plusieurs rencontres en intérieur, dans la salle Jean Jaurès :

14h – “Marcel Pagnol, provençal et universel” Une rencontre littéraire animée par Floryse Grimaud en compagnie de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel et de Karin Hann, la biographe du célèbre auteur.

15 h – “Une histoire de la France à Table” Une rencontre animée par Patrick Coulomb avec Jean Louis André et Gilles Pudlowski

16 h – “Si je t’oublie Arménie : grand débat d’hier à aujourd’hui” Une rencontre autour du documentaire d’Olivier Weber, et des romans d‘Alice Masson-Haroutionian et de Jean Kehayan avec pour thème central l’Arménie.

En extérieur, dans la Cour des Granges, l’inépuisable Florian Allain animera de son côté trois cafés littéraires :

14h – “Marseille suspens, histoire et ballon rond” en compagnie de Jean Contrucci , Patrick Coulomb et Gilles Del Pappas

15h – “Histoire de BD” avec Nicolas Pagnol, Eric Hübsch et Tristan Josse

16h – “D’amour et de vin” en compagnie de Daniel Picouly.

Quand je vous disais qu’il y en avait pour tous les goûts !

Et dans le cas où vous n’en auriez pas encore assez, l’association Unissons, organisatrice de l’évènement, vous accueillera de nouveau et dans la joie et la bonne humeur le lendemain, dimanche 21 mai 2023 pour encore plus de livres, de rencontres et d’animations ! Toutes les infos ici.

Alors préparez votre week-end, en famille, entre amis ou en solo, cet évènement s’annonce exceptionnel !

Message de RJ Ellory

Le Salon du livre de Gémenos est un événement de l’Association UNISSONS, soutenu par la Ville de Gémenos. Programmation de Floryse Grimaud.

Cour des Granges, Avenue du Maréchal des Logis Planzol et Salle Jean-Jaurès, Place de la Mairie

Article co-écrit avec Marie Mérand.