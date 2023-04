Le Salon du livre de Gémenos, c’est parti pour une 2ème édition magique !

Le Salon du livre de Gémenos 2023 aura lieu les 20 et 21 mai prochains dans cette très belle ville située dans le sud de la France, entre Marseille et Aubagne.

Après une première édition l’année dernière, qui a démontré le potentiel et l’intérêt de cette manifestation littéraire à Gémenos, le Salon du livre de Gémenos 2023 se poursuit dans un format renouvelé et avec une programmation nationale et régionale d’importance, sous la présidence de Nicolas Pagnol – petit-fils de Marcel Pagnol.

Il se tiendra les samedi 20 et dimanche 21 mai prochains au cœur de la ville, dans des lieux emblématiques : la belle Cour des Granges – où Marcel Pagnol a tourné des scènes de son film Regain – et dans la grande salle municipale Jean-Jaurès.

Pas moins de 35 auteurs y prendront part et donnent rendez-vous à tous les amateurs de livres, pour échanger et dialoguer aussi bien au Café littéraire pour des interviews en public qu’aux Rencontres thématiques qui se tiendront dans la salle municipale. Échanges avec les écrivains qui se poursuivront ensuite au Salon du livre pour des dédicaces personnalisées.

Une programmation, riche, diverse, de qualité pour répondre à tous les goûts et qui s’adresse aussi bien aux adultes, aux jeunes qu’aux enfants.

Le livre dans tous ses états

Littérature, romans, BD, livres jeunesse, fantasy, polars, thrillers, romans historiques, livres d’histoire et de réflexion, souvenirs d’enfance …tous les styles seront représentés par des auteurs qui ont fait leurs preuves.

, un grand salon du livre et un pour les écrivains en interviews, pour les enfants Dans la salle municipale Jean-Jaurès, des rencontres thématiques pour faire le tour d’une question, d’une personnalité en compagnie de grands témoins.

Avec :

Nicolas Pagnol / Daniel Picouly/ Franz-Olivier Giesbert / Karin Hann/ Olivier Weber/ Jean Kehayan / Jean-Louis André/ Mehdi Charef/ Achmy Halley / Guillaume Chèrel/ Maurice Gouiran / Patrick Coulomb/ François Thomazeau/ Marie-Blanche Cordou / Jean Contrucci/ Gilles del Pappas/ Vincent Morvan/ Mathieu Pieyre/ Jérôme Loubry / Olivier Descosse/ Gilles Pudlowski/ Fabienne Verstraeten/Eric Hübsch / Tristan Josse/ Laurette Autouard / Alice Masson- Haroutionian/ Dominique Guenin/ Jean-Louis Boudart/ Éric Gallorini/ Alain Seyfried …et de nombreux autres auteurs à retrouver ou à découvrir…

Au programme : Marcel Pagnol, le polar marseillais, la France à table, Marguerite Yourcenar- première femme élue à l’Académie française, à l’occasion des 120 ans de sa naissance, Olympe de Gouges et les Droits de la femme, Gerda Taro et la Guerre d’Espagne, des histoires de BD, de vin et d’amour, des souvenirs d’école et d’enfance, et deux temps forts : Si je t’oublie Arménie et Edition mode d’emploi.

A noter :

Le vendredi 19 mai après-midi, à 17h -une rencontre exceptionnelle, tout public, en « Avant-propos » du salon, aura lieu à la Médiathèque de Gémenos en compagnie de Daniel Picouly et d’Alice Masson – deux romanciers de l’histoire familiale dont la transmission est au cœur de l’inspiration.

Le Samedi 20 mai à 17h, au Café littéraire, accueil des festivaliers par Roland Giberti, Maire de Gémenos en compagnie de Nicolas Pagnol – Président du salon – et de Florian Allain, Président de l’Association Unissons.

TOUT LE PROGRAMME ici.

L’Association Unissons et la Ville de Gémenos : un objectif commun

Le salon du livre de Gémenos est un événement de l’Association Unissons soutenu par la Ville de Gémenos. La programmation est assurée par Floryse Grimaud.

Avec un objectif commun : réussir un événement culturel et économique pour la Ville de Gémenos, favoriser auprès du plus grand nombre l’accès au livre et à la culture littéraire dans le cadre de la politique de développement de la lecture publique de la commune.

A cet effet, l’entrée du salon et l’accès à toutes les activités programmées sont gratuites. Profitez-en !

Cour des Granges, Avenue du Maréchal des logis Planzol, Gémenos

Message de soutien du talentueux auteur R.J Ellory



Vous pouvez visionner la rétrospective du premier salon ici.