Le cycle de la vie – Le papillon

Le papillon est un des titres de la nouvelle collection Le cycle de la vie, des éditions Usborne. Un livre à trous, paru en avril 2023, amusant et curieux, qui vient expliquer aux jeunes lecteurs le cycle de la vie du papillon. Un ouvrage qui vient répondre aux questions des enfants, sur la nature qui les entoure.

Le printemps est de retour, il offre de belles journées. C’est à ce moment-là qu’un papillon femelle pond des œufs, un par un, sur une feuille. L’insecte, aux belles ailes, fabrique une colle spéciale, pour fixer les œufs sur la feuille. Quatre jours plus tard, un trou apparaît dans les œufs. De minuscules chenilles sortent des œufs et les mangent. Après, les petites chenilles mangent la feuille. Les chenilles ne font que manger des feuilles, et grandissent et grossissent, pour devenir cent fois plus grosses que leur taille d’origine.

A travers des doubles pages offrant de grandes illustrations, les enfants découvrent la vie des papillons. Œufs, puis chenilles curieuses, qui mangent et grossissent, pour se transformer en chrysalide et en papillon. Une métamorphose incroyable et fascinante, qui est ainsi expliquée aux jeunes lecteurs. Le livre, aux pages ajourées et illustrations colorées est très attrayant. Il explique parfaitement et simplement, les grandes étapes de la vie d’un papillon, qui était, auparavant, une chenille. Un livre qui vient répondre aux questions des enfants, fascinés, au printemps, par les insectes qui s’éveillent autour d’eux ! Le dessin est rond, doux, et plaisant, offrant un joli univers coloré. Il joue aussi avec les scènes, grâce aux trous, qui invitent à découvrir la suite et savoir ce qui se cache derrière la page.

Le cycle de la vie est un des trois premiers titres de la nouvelle collection Le cycle de la vie, des éditions Usborne. Un livre aux coins arrondis, pour les jeunes curieux, qui vient présenter la vie des papillons, la métamorphose des chenilles…

Lien Amazon