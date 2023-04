Faites-vous du bien avec les infusions Dr Jackson’s

Prendre soin de sa peau, c’est bien. Prendre soin de son soi intérieur, c’est encore mieux. Et pour cela, il faut savoir être à l’écoute de vos besoins. Vous souhaitez vous relaxer, vous détoxifier ou simplement stimuler votre envie d’aventure ? C’est ce que vous permettent les infusions Dr Jackson’s en ciblant ces effets physiologiques.

À propos des infusions Dr Jackson’s

Dr Jackson’s est une marque de cosmétiques vegan et cruelty-free qui développe des produits éthiques et respectueux de l’environnement. Puisque la beauté passe aussi par ce que l’on consomme, Dr Jackson’s développe également une gamme d’infusions naturelles certifiée 100% biologique.

Créées par des herboristes et des nutritionnistes, les infusions Dr Jackson’s combinent les dernières recherches scientifiques avec la connaissance traditionnelle des plantes. Chaque sachet de thé est rempli d’huiles essentielles et d’herbes de la plus haute qualité, spécialement sourcées pour leurs nombreux bénéfices sur l’organisme.

Les infusions Dr Jackson’s ciblent chacune un effet spécifique sur l’organisme. Il en existe actuellement trois :

Relax Tea possède des propriétés apaisantes, favorisant le calme et le bien-être, pour une vision plus sereine et équilibrée de la vie.

Detox Tea cible les toxines accumulées pour les drainer et purifier l’organisme afin de retrouver un métabolisme sain.

Expedition Tea qui agit comme un boost d’énergie, la caféine en moins.

Parmi les trois infusions Dr Jackson’s proposées, j’ai pu tester Expedition Tea. J’avais pour habitude de commencer ma journée avec un bon thé noir pour me réveiller. Cependant, j’ai du mal à le préparer et il est souvent amer, ce que je n’aime pas. L’infusion Expedition Tea énergisante me semblait pouvoir remédier à ce problème. En effet, l’avantage des infusions et qu’elles ne font pas ressortir d’amertume non désirée. Le goût est difficile à décrire, assez neutre et en même temps savoureux. Et comme cette infusion ne contient pas de caféine, je peux également m’en servir à n’importe quel moment de la journée.

L’infusion Expedition Tea Dr Jackson’s

Expedition Tea Dr Jackson’s est une infusion bien-être, qui rassemble des propriétés fortifiantes et régénérantes grâce à des antioxydants et minéraux. Elle permet de maintenir l’équilibre et l’endurance tout au long de la journée, sans perturber les habitudes de sommeil.

Cette infusion contient de la vitamine C et allie une sélection d’ingrédients naturels pour revitaliser le corps et animer l’esprit. En effet, vous pouvez retrouver la feuille de rooibos qui offre une abondance de minéraux et d’électrolytes. De plus, cet ingrédient est doux pour l’estomac tout en aiguisant l’esprit et en atténuant tout sentiment de tension. De son côté, la feuille de honeybush est riche en vitamines et antioxydants. Cet ingrédient facilite la digestion et soutient le système immunitaire. Le fruit du baobab est un « superaliment » riche en vitamine C, en calcium et en nutriments. Il permet d’obtenir un coup de pouce naturel. Enfin, la racine de réglisse est aromatique et anti-inflammatoire. Elle permet d’équilibrer l’estomac, l’aidant à maintenir un système digestif sain.