Débuter le régime Kéto avec ce livre

Manger du gras pour perdre du poids ? Vous ne rêvez pas ! Avec “Débuter le régime kéto” de Stéphanie de Turckheim et Camille Chiouk Petit, paru aux éditions Hachette Cuisine, découvrez comment brûler les graisses en vous régalant avec des recettes savoureuses et gourmandes. Oubliez les régimes restrictifs et faites la révolution dans votre cuisine avec le régime cétogène !

Le régime kéto, également connu sous le nom de LCHF (Low Carb High Fat), repose sur une alimentation riche en lipides et pauvre en glucides. En suivant ce régime, vous apprendrez à maîtriser les bonnes proportions : 5 à 10 % de glucides, 20 à 25 % de protéines et 70 à 80 % de lipides. Finis les mythes sur les graisses, il est temps de mettre les lipides au service de votre silhouette !

Le livre “Débuter le régime kéto” est un véritable guide pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure culinaire. Stéphanie de Turckheim et Camille Chiouk Petit vous offrent une sélection de recettes alléchantes, faciles à réaliser et à petit prix. De l’entrée au dessert, vous ne manquerez pas d’inspiration pour vous approprier le régime kéto.

Le gras c’est la vie ! 70 recettes pour perdre du poids

Parmi les délices à découvrir, vous trouverez l’épigramme d’agneau mariné au pesto de basilic et purée de brocoli à la crème, le risotto de chou-fleur au parmesan, ou encore la soupe façon tajine d’agneau. Pour les amateurs de sucré, succombez aux gaufres express à la cannelle et compote de fruits rouges ou au smoothie avocat-fraise-citron.

Mais ce n’est pas tout ! Les auteurs vous proposent également des recettes inédites telles que la salade « iceberg » et rillettes de sardines, les œufs brouillés et copeaux de comté sur lit de roquette, le croque madame pizza, ou encore les cubes de saumon cru à la crème de coco et dauphine de céleri et navet.

Avec “Débuter le régime kéto”, vous apprendrez à composer des assiettes équilibrées et variées, pour un plaisir gustatif sans cesse renouvelé. Vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs minceur sans vous priver et sans vous ruiner.

Alors, prêt à plonger dans l’univers succulent du régime kéto ? Foncez chez votre libraire et procurez-vous “Débuter le régime kéto” de Stéphanie de Turckheim et Camille Chiouk Petit. Votre vie ne sera plus la même, et vous ne verrez plus jamais les lipides de la même manière. Manger du gras n’aura jamais été aussi bon pour votre ligne ! Qui l’eut cru ?

