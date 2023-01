Détoxifier votre corps avec la cure de Dr Smith

Allez les fêtes sont passées, l’épiphanie aussi, on peut enfin se donner la résolution de détoxifier notre corps après tout cela! Ouf ! Et à la rédaction, on vous a trouvé une super cure détox chez Dr Smith au top.

Il y a quelques temps, je vous avais déjà parlé de la cure draineur de Dr Smith (allez ici). J’avais adoré leur produit et c’est avec un grand plaisir que je me suis prêtée au jeu de leur cure détox. Nous avons testé deux produits : la cure complète 02 (spécial digestion) et la 03 (spécial détox).

Cure complète détox 02 Digestion

Nous sommes sur une cure avec des gélules. Le flacon comporte 60 gélules, c’est une cure de 30 jours soit donc 2 gélules par jour (une le matin et l’autre le soir). Cette cure convient d’ailleurs aux vegans.

La cure Complexe Digestion agit sur le bien-être digestif et le confort intestinal. Le programme de 30 jours favorise la digestion au quotidien en soulageant les troubles intestinaux, les crampes et les spasmes et en diminuant les flatulences.

Elle est composée de plusieurs ingrédients, notamment :

L’ artichaut qui aide à mieux digérer au quotidien

qui aide à mieux digérer au quotidien La chicorée qui favorise l’absorption des oligo-éléments et régule la prise alimentaire

qui favorise l’absorption des oligo-éléments et régule la prise alimentaire La gentiane et la cardamome qui diminuent les maux d’estomac, les nausées et les flatulences

et la qui diminuent les maux d’estomac, les nausées et les flatulences Le fenouil et le clou de girofle qui soulagent l’acidité gastrique et les troubles digestifs

Cure complète O3 Détox

Comme son copain précédent, le flacon comporte 60 gélules. La différence est que la cure est sur 20 jours (et non 30), vous devrez donc prendre 3 gélules par jour durant les repas (matin, midi et soir).

La cure Complexe Détox aide à détoxifier l’organisme et accompagne votre démarche de perte de poids. Ce programme de 20 jours permet également de protéger votre foie et de stimuler votre métabolisme.

La cure est composée avec de :

L’ artichaut qui diminue le niveau de lipides dans le sang et favorise la perte de poids

qui diminue le niveau de lipides dans le sang et favorise la perte de poids Le curcuma qui est un puissant antioxydant et possède un rôle anti-inflammatoire

qui est un puissant antioxydant et possède un rôle anti-inflammatoire Le radis noir qui aide à drainer et nettoyer les organes intestinaux

qui aide à drainer et nettoyer les organes intestinaux La bardane qui a des fonctions détoxifiantes et dépuratives

La cure Dr Smith en bref

Attention, nous sommes sur des compléments alimentaires, il convient donc ne pas substituer ces produits à un régime alimentaire varié et équilibré. De plus, nous sommes sur des cures “courtes” (moins de 30 jours), il est toujours déconseillé de prendre des compléments alimentaires sur de longues durées (faites toujours des pauses).

Après 30 jours de prises de gélules, j’ai pu observer déjà une perte de poids de 2Kg en ayant une alimentation normale et équilibrée. Le tout sans trop rien faire. J’ai pu constaté une meilleure digestion sans tout les aléas que l’on peut avoir (moins de flatulences, moins de gargouillis etc …). En bref, je me suis sentie mieux dans mon corps et un peu plus légère sur la balance. De quoi me ravir avant les fêtes (j’avais fait la cure avant les fêtes). Le fait de prendre des gélules est très pratique, il suffit simplement de ne pas les oublier durant votre repas. En bref, les cures digestion et detox de Dr Smith seront parfaites pour détoxifier votre corps des derniers excès. A vous de jouer maintenant !

Vous pouvez commander les produits directement sur le site de Dr Smith https://drsmith.fr/ ou en parapharmacie.