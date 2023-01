Se soigner avec la gemmotherapie avec Herbalgem

Herbalgem a développé une sélection de 5 complexes en gummies pour l’équilibre de votre santé. Stress, sommeil, digestion, immunité, frissons, à chaque problème sa solution de gemmothérapie. A la rédaction, nous avons testé 2 cures : relaxation et défenses d’Herbalgem. On vous en dit un peu plus.

La gemmothérapie par Herbalgem

Et si on se soignait grâce à la gemmothérapie concentrée ? Kézako vous me dites ?

La gemmothérapie consiste à utiliser les propriétés des tissus embryonnaires végétaux en croissance : les bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes. On peut la définir comme un véritable moyen de transmettre toute l’énergie cellulaire globale et les substances vitales pour préserver nos organismes et nous maintenir en bonne santé.

Elle est une solution naturelle, innovante et abordable pour tous les âges. On peut la conseiller aux enfants, aux bébés et même dans certaines limites à la femme enceinte.

Stress, problèmes de sommeil, digestion difficile, défenses affaiblies et état grippal ne seront plus que de mauvais souvenirs grâce à ces nouveaux alliés naturels. Allez, on vous en dit un peu plus.

GUMMMIES CALMIGEM, la cure relaxation – 60 gummies

Si vous avez tendance à être un peu stressé ou angoissé, vous allez adorer ces gummies. Pour rappel, les gummies sont des sortes de “petits bonbons gélifiés” (mais ne les confondez pas avec des bonbons quand même). Les gummies calmigem sont particulièrement indiqués en cas de stress et d’angoisse.

Formulé à base de bourgeons de figuier, cassis et tilleul, elles agissent efficacement sur l’anxiété et aide à neutraliser les effets néfastes du stress. Ainsi, en prenant ces gummies on se sent plus relax ! En plus, les gummies ont un petit goût fruité très agréable.

Dans la boite, vous aurez 60 gummies. Même les enfants peuvent prendre ces gummies. De 6 à 12 ans, ils peuvent en prendre jusqu’à 2 par jour alors qu’à partir de 12 ans, cela peut aller jusqu’à 3 par jour. Vous allez adorer être relaxé, en plus, ils sont sans accoutumance.

GUMMIES IMMUNOGEM – 60 gummies

Avec l’hiver, nos défenses immunitaires ont tendance à s’affaiblir. Ainsi, avec Immunogem, vous allez renforcer vos défenses naturelles grâce aux jeunes pousses de rosier sauvage, de sapin pectiné et des bourgeons de cassis. De quoi affronter l’hiver en tout sérénité.

Il est fortement conseillé de faire une cure d’un mois et de la renouveler quelques semaines plus tard. Vous verrez que vous ne tomberez (presque) pas malade. En tout cas, durant tout mon test, je ne suis pas tombée malade. Ouf ça fait du bien de savoir qu’on peut passer l’hiver tranquille.

Le flacon contient 60 gummies. Un adulte peut en prendre jusqu’à 3 par jour (alors qu’un enfant entre 6 et 12 ans sera plutôt entre 1 à 2).

Alors prêt à tester ?

Pour plus d’informations, allez sur le site d’Herbalgem : https://www.herbalgem.fr/

Pour commander vos gummies, vous pouvez les trouver en pharmacie ou en parapharmacie

Regardez les points de vente ICI >>