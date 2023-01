Happy fucking Christmas, chère Janet aux éditons 10/18

“Happy fucking Christmas, chère Janet” est le premier roman de Lucie Britsch paru aux éditions 10/18. Et si vous voulez ne pas vous ennuyer, prenez ce livre et entrer dans le monde de Janet, un monde un peu (beaucoup) différent du vôtre. Vous allez kiffer.

Janet est triste. Elle n’est pas dépressive, juste triste. C’est comme ça. Elle est ainsi. Pourtant Janet n’est pas malheureuse. Ni heureuse d’ailleurs. Elle est entre les deux. D’ailleurs, elle ne recherche pas à être heureuse. Janet travaille dans un refuge pour chiens au fin fond des bois. Elle adore son job car les chiens sont aussi brisés qu’elle. Mais pas question pour elle d’en avoir un, ça serait s’attacher à lui et pleurer quand il sera mort. Non, elle préfère les chiens de son refuge, plus que les êtres humains de manière générale. Bref Janet est aussi brisée que ces chiens abandonnés par leurs maîtres. Mais ce n’est pas grave, elle ne s’apitoie pas sur son sort.

Janet est aussi déprimante que sarcastique

Pourtant Janet a un copain, enfin bon, si on appelle ça un copain car elle ne peut faire l’amour avec lui seulement si elle a un coup dans l’aile et dans le noir. Pas la relation du siècle, mais elle s’en accommode. C’est un peu comme sa relation avec sa mère. Ah sa mère qui désespère un jour de voir Janet heureuse et qui rêve de lui faire avaler quelques pilules magiques pour qu’elle aille mieux.

Mais ce que Janet redoute le plus dans la vie c’est Noël. Oh fucking Christmas, tous ces gens heureux de voir un gros bonhomme en rouge balancer des cadeaux alors que tout le monde le sait, c’est la mère Noël qui est derrière tout ça. Mais on n’en parle jamais. Et cette année, son médecin a la bonne idée de lui proposer une pilule de noël. LA pilule réputée magique pour passer les fêtes de noël sereinement. Alors Janet se dit qu’elle peut essayer et que peut-être un peu de bonheur dans sa vie ça ne serait pas si mal.

C’est alors que l’on va suivre Janet dans toutes ses péripéties et ses pensées acerbes, sarcastiques et à la fois caustique. “Happy fucking Christmas, chère Janet” paru aux éditions 10/18 n’est pas un roman déprimant, au contraire, il nous change merveilleusement les idées. J’ai adoré ce côté provocateur dont fait preuve Janet (enfin l’auteur) car on se dit que sa vision des choses n’est peut être pas si fausse que ça. Elle sait provoquer des réactions, bonnes ou mauvaises d’ailleurs, mais on adore suivre Janet. On espère qu’elle finira par trouver le bonheur. Mais en fait qu’est ce que le bonheur ? Alors, allez vous adorer Janet, cette jeune femme qui n’aime ni se pomponner, ni faire des efforts, ni se laver (enfin si de temps en temps) et qui adore la solitude ? J’en suis certaine ! Parce qu’au final, Janet n’est pas si différente de nous quoi qu’on en pense.

