Glouton au pays des contes aux éditions Gründ

Glouton est de retour ! Les éditions Gründ proposent une nouvelle aventure pour le monstre jaune avec «Glouton au Pays des Contes», un ouvrage d’Emma Yarlett. Et autant vous dire, que vous et votre enfant allez partir dans une folle course poursuite pour retrouver notre charmant petit monstre.

Le petit monstre Glouton, qui à l’heure du coucher devrait être calme et docile, se réveille et décide de s’enfuir à travers son livre, entraînant les lecteurs dans une course folle remplie de surprises ! Glouton ne manque pas d’imagination. Il croque des livres et même des moutons pour atteindre ses objectifs ainsi que des personnages connus comme le Vilain Petit Canard ou Cendrillon. Ma foi, il est drôlement coquin ce Glouton.

Glouton, une histoire pleine d’humour

Ce qui est assez marrant est que l’on peut suivre Glouton à la trace. En effet, il laisse pleins de trous dans les pages (de vrais trous), on sait par où il s’est sauvé ! Ramener Glouton pour qu’il nous raconte une histoire ne va pas être si facile que cela ! Armez vous d’un peu de patience (et d’un peu d’humour) pour pouvoir suivre Glouton.

Ce récit original et loufoque propose aux jeunes lecteurs de partir à la recherche du petit héros, ce texte dynamique les immergeant aussitôt dans l’atmosphère comique et pleine de malice. Il faut avouer que Glouton est un sacré coquin qui ne se laisse pas faire. Quand il a une idée dans la tête, il ne l’a pas ailleurs !

Le dessin est expressif, très coloré et détaillé ; vous allez rapidement vous prendre au jeu avec Glouton qui ne fait que se sauver. Mais où est donc passé Glouton, encore une fois ? Vous le saurez en essayant de le retrouver dans le livre. Enfin, si vous avez de la chance…

Venez découvrir « Glouton au Pays des Contes » pour retrouver le croqueur de livres ! Une aventure riche en rebondissements qui fera rire les enfants toute l’année, et bien évidemment vous !

