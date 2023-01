L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo est une adaptation en bande dessinée du podcast original, du même nom, d’Emmanuel Suarez. Un album, illustré par Pierre-Yves Berhin, paru aux éditions Nathan, en janvier 2023, qui éclaire avec sarcasme et réalisme la face cachée des expéditions françaises à l’ère coloniale.

Dans une forêt dense, un homme, avec une machette, avance. Il semble chercher un professeur, mais tombe sur des singes… Loin de là, au bureau du ministre de la Marine, à Paris, en 1872, deux hommes discutent. L’un d’eux explique que cela fait onze mois qu’ils sont sans nouvelles et que cela commence à faire long. Il faut savoir que la zone à l’est du Lulua n’a jamais été explorée. Aussi, ils sont les premiers. Ils n’étaient pas inquiets, jusqu’à ce qu’ils reçoivent une missive de leur comptoir de Libongo. Un jeune homme prend la lettre en main, pour la lire. Il trouve cela tout à fait extraordinaire. Le ministre de la Marine reçoit également un certain Gaston de Fondeuvre. Ils veulent expliquer ensemble ce qu’ils attendent du jeune capitaine Tréguier. Les présentations commencent avant de parler de l’expédition à venir…

Le récit est assez dense, pour les jeunes lecteurs, et heureusement, découpé en plusieurs chapitres. Un grand scientifique français disparaît lors d’une expédition. Une deuxième expédition est donc mise en place, pour tenter de retrouver ce professeur disparu. Commence alors une grande aventure pour le jeune capitaine Tréguier, officier candide, recruté pour mener l’enquête. La bande dessinée offre une aventure surprenante, avec un anti-héros, ainsi qu’une réflexion historique et philosophique sur les expéditions françaises à l’ère coloniale, l’esclavagisme, la religion, le destin… Les évènements s’enchaînent dans cette drôle d’aventure, entre secrets, injustice, apparences, ambitions et honneur. Le dessin est assez simple, rond, les personnages expressifs et l’univers assez plaisant.

L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo est une bande dessinée surprenante et originale, des éditons Nathan. Une adaptation d’un podcast, qui propose de découvrir une partie de l’histoire, entre sarcasme et réalisme, la face cachée des expéditions françaises à l’ère coloniale.

