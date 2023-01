La brigade des cauchemars – Sarah

Sarah est le premier tome de la nouvelle série La brigade des cauchemars, adaptée de la bande dessinée. Une série fantastique fascinante, qui débute avec deux premiers tomes parus en janvier 2023, aux éditions Rageot. Des romans pour les jeunes lecteurs, à partir de 10 ans, par Franck Thilliez, maître du thriller.

Devant le lycée Jules-Ferry, Esteban est furieux. Le jeune garçon ne supporte pas que l’on s’en prenne à Tristan. Deux pauvres types viennent de faire tomber le sac à dos de son ami, tout en le traitant de « boîte de conserve ». Esteban a très envie de leur demander des comptes, car s’attaquer à une personne en fauteuil roulant est lâche ! Le jeune garçon est prêt à bondir, à leur courir après, mais Tristan l’arrête d’un geste. Le garçon en fauteuil roulant explique que ce n’est rien et qu’il a l’habitude. Esteban gronde énervé, pensant qu’ils sont qu’une bande de crétins !

Deux jeunes garçons sont donc à suivre dans cette série fantastique, originale, pleine d’action. Ils sont membres de la Brigade des cauchemars, dont le père de Tristan, le professeur Angus, est le fondateur. Les deux garçons doivent rentrer dans les rêves d’autres enfants, afin de leur venir en aide. Ainsi, ils vont faire la connaissance de Sarah qui fait un cauchemar récurrent. Les jeunes lecteurs sont donc rapidement entraînés dans cette curieuse et mystérieuse mission, pleine de danger ! La lecture est plaisante, plutôt bien découpée, oscillant entre suspense, action, danger et humour. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le roman plutôt sombre et captivant.

Sarah est le premier tome de la nouvelle série de romans La brigade des cauchemars, adaptée de la bande dessinée du même nom. Un roman jeunesse, des éditions Rageot, qui présente une aventure fantastique et fascinante, sombre et pleine d’action.

