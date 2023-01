Duke – Ce monde n’est pas le mien

Ce monde n’est pas le mien est le septième et dernier tome de la série Duke, des éditions Le Lombard, paru en janvier 2023. Une bande dessinée d’Yves H. et Hermann, qui vient achever l’épopée dangereuse, captivante et tumultueuse de Duke Finch.

Finch et Swift prennent le chemin de la Californie et plus précisément, celui de Sonora. Un retour à la civilisation qui ne déplaît pas à Swift. Il demande à Finch de s’arrêter une nuit pour pouvoir se reposer dans un vrai lit. De même, il pense que sa camarade a également besoin de cela, car ils semblent vannés tous les deux. De plus, il rajoute que cela ne servirait à rien, s’ils n’arrivent pas à se tenir debout devant King ! Finch lui accorde une nuit de véritable repos, mais il faudra aussi assumer le risque de se promener avec 100 000 dollars en ville… Les deux hommes s’installent rapidement dans une chambre. Swift apprécie le bon matelas et les draps ! Finch explique qu’il va s’absenter un peu, comme ça son camarade pourra prendre un bain tranquillement. Il part chercher des munitions en ville, pour leur prochain affrontement…

Duke est bien décidé à libérer Peg, qui est retenue en otage par King. Pour l’aider dans cette entreprise, Swift l’accompagne, avec le butin. Malheureusement pour les deux hommes, arrivés à Sonora, rien ne va se passer comme prévu… La bande dessinée se lit facilement, offrant à découvrir un western maîtrisé et posé. Il y a quelques rebondissements, des coups de feu, des révélations, des courses-poursuites et des règlements de compte. On est rapidement pris dans ce récit captivant, avec les grandes contrées sauvages, l’ambiance des villes, le shérif, les coups bas, la baston et l’alcool. Il y a aussi l’affrontement avec King, pour libérer Peg, qui reste assez simple et plutôt efficace. Le dessin est toujours aussi captivant, avec un trait puissant et fluide, des personnages travaillés et un univers fascinant.

Ce monde n’est pas le mien est le septième et dernier tome de la série Duke, des éditions Le Lombard. Un album captivant et bien mené, qui présente la fin des aventures épiques de Duke Finch, parti sauver Peg que King retient en otage…

