Cure minceur : Les gummies de Lashilé Beauty

Aujourd’hui, nous avons testé pour vous la cure minceur avec des Gummies de Lashilé Beauty. A la rédaction, nous avons eu le plaisir de tester une cure minceur d’un mois pour voir les premiers résultats. Attention, c’est parti pour la revue !

Mais déjà qu’est ce qu’un gummies ?

Ce sont des vitamines et compléments alimentaires vegan sous forme de délicieux bonbons à mâcher. Ils sont formulés à partir de pectine de fruit, un gélifiant naturel qui rend la texture onctueuse et fondante. Ils sont sans sucre ajoutés et surtout sans colorants, et ils sont en plus fabriqués en France. Attention, ils sont tellement bons qu’on aimerait manger toute la boite (mais on vous le déconseille très fortement si vous ne voulez pas avoir quelques désagréments intestinaux …)

La cure Minceur Lashilé Beauty

La gamme Minceur de Lashilé se compose de trois produits complémentaires : Good burn (brûle graisse), Good Diet (coupe faim) et Good Slim (perte de poids). Chaque pot contient 60 gummies, soit l’équivalent pour une cure de 20 à 30 jours (selon le pot). On conseillera de faire une cure de 3 mois de chaque produit pour des résultats plus intenses.

Good Burn (Brûle Graisse) – Boost Minceur – 60 gummies par pot – 24,90€

Les Good Burns sont des gummies spécialement conçus pour vous aider à brûler les graisses. Ils contiennent des arômes naturels pour un goût « Cerise » (On a totalement kiffé le goût)

Afin de brûler efficacement les graisses, la formule de Good Burn contient :

de la poudre de Cola ( Il f avorise la combustion des graisses, i l contribue au contrôle du poids corporel et a ide à soutenir un programme de perte de poids) Bref, on l’aura compris, le cola c’est la vie !

Il f l contribue au contrôle du poids corporel et ide à soutenir un programme de perte de poids) Bref, on l’aura compris, le cola c’est la vie ! du Garcinia Cambogia (fruit tropical asiatique qui contient des vitamines et des minéraux variés, connus pour leurs propriétés antioxydantes)

de l’ Ascophyllum (une algue brune reconnue pour aider à limiter le stockage des graisses dans l’organisme et contrôler le poids. Elle est particulièrement riche en iode.)

et de l’ Ananas (très connu pour brûler les graisses)

Il suffira de prendre 2 gummies par jour (le matin tant qu’à faire), le pot vous fera un mois.

Good Diet (Coupe Faim) – 24,90€

Les Good Diet sans sucres sont spécialement conçus pour aider à réduire l’appétit et les sensations de faim. Ils contiennent des arômes naturels pour un goût « Abricot ».

Afin de dire adieu aux petites envies de fringales , la formule de Good Diet contient :

du Caroube ( Le caroube aide à une action coupe faim, à réduire l’appétit mais aussi à limiter les sensations de fringales et d’envie intempestives de nourriture tout en renforçant la sensation de satiété (Bref vive le Caroube!)

( de L-Tyrosine (elle est essentielle à la synthèse normale des neurotransmetteurs tels que les catécholamines (adrénaline, noradrénaline et dopamine). Elle contribue ainsi au bon fonctionnement du système nerveux, à l’équilibre général et favorise l’entrain et la motivation.

du Chrome (contribue au maintien d’une glycémie normale.)

Il vous suffit de prendre 3 gummies par jour quand vous voulez. Ainsi, pour ce flacon vous aurez un programme de 20 jours.

Good SLIM (Perte de poids) – 24,90€

Les Good Slim sont spécialement conçus pour aider à perdre du poids. Ils contiennent des arômes naturels pour un goût « Ananas ».

Les Good Slims contiennent :

de la L-Carnitine (C’est un acide aminé couramment utilisé pour la combustion des graisses et la définition musculaire. La carnitine est très efficace pour la perte de poids car elle transporte les acides gras oxydés vers les mitochondries, où ils sont transformés en énergie).

du Sureau (Le sureau est reconnu pour son action minceur, pour aider au contrôle et au maintien du poids de forme et rester mince.)

de la Poudre de Chicorée (La chicorée aide à perdre du poids en complément de mesures diététiques.)

du Maté (le maté a de véritables vertus pour celui ou celle qui souhaite perdre du poids).

Vitamine C,

Vitamine B6.

Il faut prendre 2 gummies par jour le matin. Le flacon vous fera un mois

Résultats

Après un mois de prise de nos chers gummies, j’ai donc pu remarquer que je n’avais plus de petites fringales (moi la petite gourmande qui adore son petit gâteau le soir je n’en avais plus envie). Ma taille s’était affinée (en tout cas, ma rétention d’eau avait été limitée et je n’avais plus cet effet bouée que je pouvais avoir à certains moments). J’ai aussi perdu 1.5Kg.

Je me dis que c’est déjà pas mal en ne faisant ni sport ni rééquilibrage alimentaire (attention, je mangeais quand même sainement, je ne m’empiffrais pas de burger à longueur de journée, il ne faut pas abuser non plus).

Bref cela donne envie de continuer !

Vous pourrez donc commander vos gummies directement sur le site de Lashilé Beauty (https://www.lashilebeauty.com)