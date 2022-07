Cet été, c’est décidé, je prends soin de ma peau : Mes conseils !

Voilà plusieurs semaines que je teste des produits qui m’ont convaincu de vous les présenter dans cet article. Des produits complémentaires, parfaits pour une routine estivale qui apportent fraîcheur et réconfort à ma peau. Au programme, un bon nettoyant pour le visage, des eaux florales, une crème vitaminée pour le jour et la nuit, des masques réconfortants, etc. Cet été, c’est décidé, je prends soin de ma peau !

Règle n°1 : Je nettoie et purifie ma peau

Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que pour avoir une jolie peau, il faut bien penser à la nettoyer matin et soir. Cela permet de retirer toutes les impuretés cumulées la journée. Surtout en été, la peau a vite tendance à étouffer, encore plus si on se maquille. Donc, il ne faut surtout pas sauter cette étape !

Osmoclean – Mousse nettoyante pureté, Institut Esthederm

La mousse nettoyante pureté Osmoclean de l’Institut Esthederm m’a convaincue instantanément. Sa texture mousse est douce et agréable. Après avoir lavé ma peau, je la trouve tout de suite plus lisse, et mon teint est bien moins terne également. C’est pour cette raison que j’aime davantage l’utiliser le soir, après m’être démaquillée. J’ai la sensation qu’elle retire toutes les impuretés, et franchement, je valide !

Points forts : la texture aérienne, l’efficacité sur la peau terne

Point faible : son odeur que je trouve assez quelconque

Le gommage doux visage à l’aloe vera BIO, La Rosée

Une à deux fois par semaine, j’aime faire un gommage après m’être nettoyée la peau. Et j’insiste sur la zone T, en évitant les pommettes qui ont tendance à rougir facilement chez moi. Le but étant de désincruster ma peau, car si je la maquille très peu, elle a tendance à souffrir de la chaleur, des changements hormonaux, etc. Et le gommage doux visage de La Rosée s’est imposé dans ma routine dès la première utilisation. Déjà, il est composé à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, idéal donc pour les peaux sensibles comme la mienne. Et après utilisation, ma peau est plus douce, respire mieux aussi.

Points forts : l’odeur délicieusement addictive, et le côté moussant au contact de l’eau

Point faible : le conditionnement, 60 ml, c’est trop peu !

Règle n°2 : J’assainis et rafraîchis ma peau

S’il y a une étape que je n’oublie jamais en été avant d’hydrater ma peau, c’est de la rafraîchir. Essentiellement avec des eaux florales, douces et sensorielles de préférence. Et vous ?

Les eaux florales Mademoiselle BIO

Et parmi celles que j’ai pu tester dernièrement, il y a l’eau florale « Géranium Bourbon » et « Hamamélis de Virginie » de Mademoiselle BIO. Soit, deux soins bio qui promettent protection et éclat du teint. Je les ai aimées toute les deux, même si ma peau a préféré l’hamamélis de Virginie. Elle est idéale sur les peaux exigeantes, presque atopiques, qui ont tendance à souffrir de rougeurs de façon chronique, ce qui est mon cas. J’aime la vaporiser sur ma peau et la laisser sécher délicatement. Elle est parfaite, encore plus en été, je valide !

Points forts : la composition à 100 % d’origine naturelle, le flacon vaporisateur

Point faible : je suis obligée d’en citer un ? …

Règle n°3 : Rien ne vaut une bonne hydratation

L’hydratation est primordiale, on le sait. Cependant, j’avoue ne pas aimer utiliser les mêmes crèmes hydratantes toute l’année. En été, ma peau n’a pas besoin de beaucoup d’hydratation, elle a surtout besoin de respirer. Du coup, je mise sur quelque chose de vitaminé, un petit coup de peps pour éclairer mon teint en l’hydratant convenablement. Le choix de la crème hydratante reste donc très personnel, donc n’hésitez pas utiliser celle qui vous convient le mieux !

Règle n°4 : Je nourris ma peau en profondeur

En été, je conseille souvent à mes lectrices de faire un masque une à deux fois par semaine. Le masque a la particularité d’agir plus en profondeur, car sa formulation est souvent plus intense, plus ciblée. D’ailleurs, il existe énormément de masques sur le marché qui répondent aux besoins de chacun(es) : pour lisser, assainir, repulper la peau, l’hydrater plus en profondeur, la réconforter ; bref, il s’agit de choisir le masque qui vous conviendra le plus à l’instant T.

Le masque pour le visage Booster d’éclat – Vitamin Nectar, Fresh

Ce masque signé Fresh est un véritable booster d’éclat comme son nom l’indique. Sa texture entre gel et crème se dépose facilement sur la peau pour un résultat assez bluffant dès la première utilisation. L’idée, c’est de donner un énorme coup de fouet à notre peau qui manque parfois de lumière. Et l’autre point positif est qu’il n’assèche pas du tout la peau. Au contraire, je l’ai trouvé plus souple, plus nourrie, c’est bluffant.

Points forts : son odeur fruitée, la sensation de fraîcheur sur la peau

Point faible : s’il fallait chipoter un peu, je dirais son prix, même si la marque propose plusieurs conditionnements pour justement contenter les clients qui auraient un plus petit budget

Le masque en stick nourrissant à l’huile d’amande douce BIO, La Rosée

Voilà un autre masque que j’aime utiliser le soir, après un bon nettoyage de peau. Ce masque en stick est intéressant parce qu’il est très hydratant. Je pense même qu’il peut parfois remplacer la crème hydratante. J’aime donc son double emploi. L’odeur est hyper agréable, discrète, l’amande douce naturelle que l’on apprécie de déposer sur sa peau. La texture est plutôt sympa aussi, assez fluide et pourtant suffisamment épaisse pour qu’on ait la sensation d’avoir une peau repulpée.

Points forts : la douceur de la texture, l’odeur d’amande

Point faible : contre toute attente, je dirai le stick, je n’ai pas adhéré. C’est original, mais je suis plus adepte des masques à déposer soi-même sur la peau

Le masque yeux désaltérant Kadalys

J’ai dû recevoir ce produit dans une box en étant peu convaincue que cela pourrait me plaire. Pourtant, j’adhère complètement à la marque Kadalys, d’ailleurs je vous en ai déjà parlé sur le journal (voir ICI). Mais comme je n’ai pas de cernes, je n’ai pas forcément le réflexe d’utiliser ce genre de produits. Jusqu’à ce que mon contour de l’œil soit complètement déshydraté, aïe… Je l’ai utilisé tous les jours pendant 2 semaines et ma peau est revenue à la normale. Elle était bien plus lisse, repulpée et je souffrais beaucoup moins de sécheresses. En plus, il est 100 % d’origine naturelle et végan, tout ce que l’on attend d’un contour de l’œil.

Point fort : sa texture gel qui s’estompe instantanément et ne colle pas

Point faible : son prix, autour de 25 € pour 20 ml

Règle n°5 : Je prends soin de mes lèvres

La bouche est fragile elle aussi, elle a tendance à sécher rapidement avec la chaleur, cela peut parfois créer des gerçures assez douloureuses. Pour ma part, en été, je mise essentiellement sur des textures douces, fraîches parfois, repulpantes lorsque j’en ai l’occasion.

Le baume lèvres lissant à l’huile de grenade bio, Melvita

Ce baume fait partie de mes essentiels, il lisse et nourrit les lèvres en douceur. J’en ai toujours un dans mon sac à main, au bureau, dans ma trousse de toilette. Bref, je fais en sorte d’hydrater mes lèvres quelle que soit la saison. Melvita propose d’ailleurs d’autres baumes aux différents actifs. Il y a le baume à lèvres adoucissant à l’huile d’extrait d’abricot et le baume à lèvres nourrissant à l’huile de figue de Barbarie bio.

Points forts : son look fun et coloré, son petit prix et son efficacité

Point faible : rien en vue…

Le Sugar Mint Rush, Fresh

Ce baume à lèvres au sucre de Fresh est juste génial ! Il a un petit goût mentholé qui apporte tout de suite de la fraîcheur, encore plus appréciable en été. Alors on aime ou on n’aime pas, mais perso je trouve ça hyper innovant. Et puis, la texture des baumes Fresh est parfaite en tout point. Elle lisse, elle est gourmande et hydratante, avec ce combo de cinq huiles nourrissantes : graines de cassis, pépins de raisin, limnanthes, avocat et graines de jojoba. Je les utilise depuis des années, dans diverses teintes, et je suis à chaque fois satisfaite.

Points forts : efficacité et plaisir d’utilisation à tout moment de la journée

Point faible : aucun, il est juste parfait !

Et voilà pour mes produits coups de cœur de cet été pour prendre soin de ma peau. Je suis sûre que vous avez vos propres habitudes, n’hésitez pas à me dire cela en commentaire, je suis curieuse de voir les produits chouchous que vous emporterez dans votre valise cet été !

Et n’oubliez pas : je prends soin de ma peau !