Aneth apprentie sorcière – Magie & pissenlits

Magie & pissenlits est le premier tome de la nouvelle série Aneth apprentie sorcière, de la collection La collec’, des éditions Glénat. Une bande dessinée, au petit format, d’Elodie Shanta, parue en juin 2022, qui propose de suivre le quotidien loufoque d’Aneth, jeune sorcière.

Les parents d’Aneth sont heureux, leur fille va intégrer la plus grande école de la région, ce qui va la changer des cours à la maison ! La mère espère que sa petite fille se fera des amis. Le père répond, en souriant, que si les chats sont scolarisés, alors cela devrait aller pour Aneth ! La mère riposte aussitôt, affirmant qu’il exagère et qu’Aneth ne joue pas qu’avec son chat… Le père se reprend et confirme qu’il y a eu cette fois où Aneth a joué avec un écureuil !

La mère d’Aneth dépose la lettre de l’école devant la porte de la chambre de la jeune fille. Dans sa chambre, Aneth est très mécontente. Dans le salon, alors que la mère arrive, le père demande qu’elle ait été la réaction de la jeune fille. La mère explique qu’Aneth n’a pas répondu, mais elle n’a pas hurlé non plus, donc elle pense que ça devrait aller… Dans la chambre d’Aneth, une lettre a été déposée, avec écrit « Adieu » dessus.

Aneth, qui a toujours fait l’école à la maison, doit intégrer une école de magie. Pas facile pour la jeune apprentie, qui va aussi apprendre à se faire des amis, à se faire une réputation et à tenter de corriger ses bêtises ! Car des bêtises, il va y en avoir, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs. En effet, la bande dessinée présente des gags, à suivre, qui viennent raconter la rentrée d’Aneth et présenter cet univers extraordinaire. Les élèves sont bizarres, les professeurs parfois zinzins, et une invasion de pissenlits ne va rien arranger à tout cela. La trame est plaisante, les personnages vite attachants, pour cet univers loufoque, fait de magie et de pitrerie. Le dessin est très simple, plutôt rond, coloré et expressif.

Aneth apprentie sorcière est une nouvelle série de la collection La collec’, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome intitulé Magie & pissenlits. Un petit album jeunesse plein de rigolades, de découvertes, de bêtises, de gags, de moquerie, d’amitié et d’entraide.

