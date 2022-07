Mon bloc de coloriages magiques – Ed. Flammarion

Les éditions Flammarion présente, pour tous, ou presque, les élèves de maternelle et primaire, des Blocs de coloriages magiques. Des ouvrages parus en mai 2022, qui proposent des coloriages ludiques et pédagogiques, pour réviser les chiffres, les couleurs, le calcul, le vocabulaire, la grammaire, le français, les maths…

Selon les niveaux, les blocs proposent de réviser, tout en s’amusant, pour les élèves de maternelle, et de CP, CE1 et CE2. Une introduction, qui interpelle les parents, vient présenter les ouvrages, avec plus de 40 coloriages magiques. Des coloriages qui proposent de se familiariser avec les apprentissages en lien avec chacune des classes. Les héros des romans sont à retrouver et sont classés selon les différents thèmes abordés. Une photographie de la classe est aussi à retrouver, avant de commencer le premier coloriage magique.

Les blocs offrent des activités ludiques et éducatives, permettant de focaliser son attention en suivant des règles. Ici, selon les niveaux, les règles seront différentes. Les enfants pourront donc réviser les couleurs, les formes, les chiffres, le calcul, la lecture, le vocabulaire, la grammaire, l’anglais, le français, les mathématiques… Les consignes sont claires, simples, courtes et adaptées aux enfants, afin qu’ils puissent progresser par eux-mêmes et à leur rythme. Les codes couleurs sont à résoudre en solutionnant des additions, en trouvant les bonnes écritures, en déterminant le temps de verbes, en lisant les nombres en anglais… L’univers est plaisant et adapté aux enfants qui seront heureux de retrouver leurs héros, mais aussi des coloriages qui laissent apparaître petit à petit le dessin, le personnage… Les illustrations sont variées, douces et joyeuses. Les pages peuvent se retirer, avec l’aide de pointillés déjà perforés.

Mon bloc de coloriages magiques est une collection de plusieurs blocs, pour différents niveaux scolaires, parus aux éditions Flammarion. Des ouvrages ludiques et pédagogiques, pour réviser les programmes scolaires, tout en s’amusant à colorier de jolis dessins cachés.

