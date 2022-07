The Druid of Seoul Station

The Druid of Seoul Station est un fantasy level up, de Sung Ho Mun, Seol Woo Jin et Livebear, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks, en juin 2022. Un webtoon, adapté d’un roman populaire en Corée, qui présente les aventures fantastiques de Suho, qui revient sur Terre…

Dans les rues de Séoul, un jeune homme marche parmi tant d’autres, accroché à son portable. Il répond à des messages de sa mère, puis à des messages de ses amis qui l’attendent. Alors qu’il a les yeux fixés sur l’écran de son portable, il bouscule un passant. Il entend ses insultes, mais ne réagit pas. D’un seul coup, un grand bruit retentit. Un éclair apparaît entre les immeubles. Comme des détonations, des « bang » se font entendre. Un immeuble s’écroule, les gens fuient, courent. Des traits lumineux tombent du ciel. Le jeune homme court, comme les, il se demande ce qui se passe, pense à un cauchemar. Bientôt, dans la précipitation, il se retrouve au milieu de la route, un camion va bientôt le percuter ! Un point lumineux apparaît au même moment. Un instant après, il se retrouve nu, dans une forêt. Il vient de se faire faucher par un camion, il ne comprend pas ce qui se passe…

Le récit est étrange, avec une scène inexplicable et curieuse. Alors que l’apocalypse semble toucher la Terre, Suho, qui fuie comme tout le monde, se fait percuter par un camion. L’instant d’après, il se retrouve nu, dans une étrange forêt peuplée de créatures étranges et hostiles. Là, il va devoir apprendre à survivre, s’adapter et se battre, dans ce monde étranger. Puis, un jour, il est miraculeusement ramené sur Terre. Là aussi, les choses ont bien changé… L’intrigue tient la route, avec cette bande dessinée plutôt bien décrite, qui invite à découvrir une Terre en lutte contre des monstres qui s’infiltrent grâce à des portails. Mais la Terre reçoit aussi des chasseurs, et Suho va tenter de trouver sa place parmi eux, tout en retrouvant sa famille. Le récit est intrigant, captivant, avec un héros particulier, semblant naïf, mais qui apprend vite ! Des combats, des informations, des tensions, des retrouvailles, des rencontres rythment parfaitement ce premier tome passionnant. Le dessin est tout aussi agréable à découvrir, avec un trait fin et élancé, des personnages expressifs et un découpage dynamique.

The Druid of Seoul Station est une nouvelle série de la collection KBooks, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un récit fantasy, jouant avec plusieurs genres, offrant ainsi une aventure originale, captivante, curieuse et passionnante.

