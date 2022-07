Comment choisir votre prochain appareil photo sans dépenser plus que nécessaire et en sachant choisir le bon appareil ?

Quel appareil photo dois-je acheter ? C’est une question qui a été posée des centaines de fois à tous les photographes et la réponse n’est pas si simple. L’appareil photo qui serait parfait pour tous n’existe pas, et on trouve non seulement une grande quantité de modèles et de formats différents, mais aussi une infinité de types de photographes. C’est pourquoi, face au dilemme posé quand on veut changer d’appareil photo, l’idéal est d’effectuer un processus aussi logique et rationnel que possible, que nous allons essayer de décomposer dans toutes ses étapes, en abordant aussi les trucs et astuces qui permettent d’y faire face de manière satisfaisante et en dépensant le moins possible.

Comment choisir le bon modèle

Il n’existe pas d’appareil photo qui puisse s’adapter à n’importe quel profil de photographe. Nous devons donc nous demander ce que nous voulons vraiment – et ce dont nous avons besoin pour pouvoir choisir le modèle le plus approprié pour nous – et seulement pour nous. Pour ce faire, nous devons tenir compte de plusieurs critères : quelles sont nos connaissances et quelle est notre expérience ? À quoi notre appareil photo va-t-il servir ? Quelles étaient jusque-là nos préférences (marque, type de capteur, etc.) ? Et enfin, bien sûr, de quel budget disposons-nous ?

Connaissances et expérience

Si nous n’avons pas beaucoup d’expérience de la conduite, nous ne devrions pas envisager d’acheter une Ferrari : la comparaison est peut-être exagérée mais elle peut nous donner une idée assez claire de la situation. Bien sûr, il faut toujours nuancer ; car il est vrai que si nous n’avons pas beaucoup de connaissances, il est très probable que nous ne tirerons pas tous les avantages d’un appareil photo sophistiqué, mais il est également vrai qu’un boîtier professionnel possède certaines caractéristiques qui sont très utiles pour tout le monde, notamment en termes de prise en main et de résistance.

Par exemple, si nous vivons dans une région très pluvieuse, une bonne étanchéité peut être importante pour nous, et si nous avons de grandes mains, un modèle d’une certaine taille est recommandé. D’autre part, si nous ne savons pas comment faire fonctionner l’appareil photo, nous pouvons toujours utiliser le mode automatique (même si, bien sûr, il est conseillé d’apprendre la photographie pour la maîtriser), et un système auto-focus avancé nous aidera également à faire une mise au point plus efficace sans devoir faire trop d’efforts.

Il est important de ne pas exagérer l’importance de la résolution ou des caractéristiques telles que la vitesse d’obturation afin de ne pas dépenser de l’argent inutilement : ce sont des éléments qui peuvent vraiment faire grimper le prix de l’appareil photo et dont nous ne tirerons peut-être jamais parti, et il faut donc les examiner de manière critique : avons-nous vraiment besoin d’une résolution de 50 Mpixels si nous allons seulement télécharger les photos sur notre profil Instagram ? Voulons-nous vraiment que l’appareil photo puise prendre 20 photos par seconde ? C’est un point que nous devrions sérieusement prendre en compte lorsque nous réfléchissons à l’appareil photo que nous allons acheter.

Comment nous allons utiliser notre appareil photo

Avec ces questions, nous sommes déjà entrés dans le point suivant, probablement le plus crucial, celui de savoir à quel usage nous destinons notre appareil photo.

Il est important d’adapter l’appareil photo que nous choisissons aux circonstances dans lesquelles nous allons l’utiliser. Un exemple assez clair pourrait bien être celui de la personne qui sort son appareil photo principalement lorsqu’elle est en voyage. Dans ce cas de figure, il est important que l’équipement soit léger afin qu’il n’implique pas un poids excessif dans le sac à dos. Heureusement, de nos jours, cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à certaines caractéristiques, car les modèles sans miroir ont montré qu’une chose peut être compatible avec l’autre.

Nous devons également examiner des éléments tels que les commandes de l’appareil photo ou certaines fonctions. Si nous aimons travailler en mode manuel, il est fortement recommandé d’opter pour un modèle qui dispose de suffisamment de molettes de commande et de boutons personnalisables ; si nous préférons photographier à travers le viseur, nous choisirons un modèle qui en possède un de qualité.

Préférences de marque

Les aspects personnels entrent en jeu, et il ne fait aucun doute que c’est un élément à prendre en considération. Nous parlons de nos éventuelles préférences en termes de marques, etc., mais aussi d’éventuels héritages. Par exemple, il est assez fréquent que nous ayons des objectifs plus ou moins anciens et que nous pensions à les utiliser avec notre nouvel appareil photo – une idée qui peut être bonne… ou pas.

Tout d’abord, nous devons penser à leur éventuelle compatibilité. Parfois, il suffira de mettre l’objectif sur l’appareil photo pour l’utiliser ; parfois, il faudra un adaptateur de monture ou prévoir un facteur de recadrage qui ne sera peut-être pas rentable, sauf si l’objectif en question vaut vraiment la peine en termes de qualité optique (et/ou de construction).

En ce qui concerne les goûts, il n’y a pas grand-chose à dire : si nous avons une préférence pour telle ou telle marque, ce n’est pas nous qui allons essayer de vous convaincre de changer. Ce que nous devons dire en revanche, c’est que tous les fabricants existants aujourd’hui – et ils ne sont malheureusement pas si nombreux – fabriquent d’excellents appareils photo, que nous pouvons plus ou moins aimer ou adapter à nos goûts, mais ils savent tous ce qu’ils font.

Sinon, nous devons essayer d’identifier les préférences qui sont vraiment les plus importantes pour nous et choisir en fonction de ces critères déterminants. Par exemple, si nous étions habitués à un appareil photo avec une bonne prise en main, il peut être préférable de choisir un modèle qui, même s’il est plus petit, a toujours une bonne prise en main afin que nous nous sentions toujours à l’aise avec l’appareil.

Budget

Bien entendu, nous partons du principe que nous ne sommes pas riches, et que nous devrons donc nous en tenir à un budget qui, dans la plupart des cas, sera limité. Il peut être utile de se fixer un budget maximal, mais bien sûr, il devra être flexible et également bien adapté à nos prétentions. Pour cela, vous pouvez également consulter des sites d’échanges et de vente de matériel d’occasion comme MPB Europe Ltd.