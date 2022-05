Bientôt la Fête des Mères : Piochez dans nos idées de cadeaux !

Je sais à quel point on peut manquer d’inspiration lorsqu’il s’agit de faire un beau cadeau à sa maman pour la Fête des Mères. J’avais donc envie de vous faciliter la tâche avec une sélection de coups de cœur récents dans plusieurs catégories, histoire de contenter nos mamans aux diverses personnalités qu’on aime d’amour fou, pas vrai ?

Wonderbox fait partie des cadeaux que l’on offre sciemment ou parce qu’on manque cruellement d’inspiration. Et ce, pour le plus grand plaisir des mamans qui ont justement envie de s’improviser en moment rien qu’à elles, autour d’un séjour, d’un restau, de soins ou d’une activité. Et à l’occasion de la Fête des Mères, Wonderbox propose le coffret “Je t’aime maman” en édition limitée. J’ai trouvé sympa que Wonderbox mise sur une box à message, autour d’un peu plus de 10 000 activités, rien que cela. En plus, la box est proposée pour 1 ou 2 personnes, elle pourra donc être accompagnée de sa moitié, plutôt chouette ! Alors, que votre maman soit baroudeuse, sportive, gourmande ou encore en recherche d’une pause détente, Wonderbox la comblera forcément !

Une maman coquette ? Rdv chez Rituals, à la découverte de soins sensoriels

Rituals est une marque que l’on ne présente plus, que j’apprécie beaucoup et dont je vous parle régulièrement. Et ce que j’aime lorsque je me rends dans une de leurs boutiques, c’est le choix qui s’offre à nous, il existe un nombre incroyable de gammes, aux senteurs diverses et variées. Et comme on connaît bien nos mamans, impossible de se tromper. Mais pour vous donner quelques idées, j’avais envie de vous parler de la gamme “The Ritual of Jing” que j’aime tout particulièrement pour ses bienfaits relaxants.

D’ailleurs, j’avais consacré une revue complète à la gamme, rendez-vous ICI pour la découvrir.

En quelques mots, il s’agit d’une gamme qui mise sur un apaisement total, sans oublier ce plaisir sensoriel que l’on connaît de la marque. Et parmi mes favoris que je vous encourage à aller découvrir, il y a le sérum calmant, joliment glissé dans un tube en carton aux couleurs de la gamme. D’ailleurs, il se dégage une odeur incroyable qui nous donne l’impression d’être dans un institut à se faire dorloter. Et enfin, si je ne devais choisir qu’un seul article “The Ritual of Jing”, ce serait la bougie de massage aux huiles essentielles qui est juste parfaite ! Elle sent bon, son packaging est élégant, elle se glisse facilement dans une salle de bains pour un moment de relaxation intense.

Les mamans amoureuses de produits cleans

Bon, je me devais de penser aux mamans amoureuses de soins pour visage et corps qui sont à cheval sur les compos. C’est parti !

La Rosée : des soins ultra-clean

Je crois que c’est MA marque de l’année 2022, tous les produits qu’elle propose sont excellents, je n’ai clairement jamais été déçue. Et parmi mes dernières découvertes qui plairont à coup sûr aux mamans qui prennent soin d’elles, il y a le “Masque en stick nourrissant à l’huile d’amande douce BIO”.

Déjà, est-ce qu’on peut s’arrêter deux minutes sur ce packaging couleur corail absolument délicieux sous forme de stick ?

Au départ, j’étais un peu décontenancé car je n’ai pas l’habitude de ce genre de packaging. Et puis le geste vient tout naturellement, le soin est incroyable, hyper hydratant, nourrissant, il sent bon, bref il est parfait en tout point. Le grain de peau est lissé, le teint est frais instantanément, vos mamans vont l’adorer ! Et pour encore plus de plaisir, je conseille également la “Lotion tonique hydratante” qui apporte son lot de fraîcheur et permet de retirer les résidus de masque. Un combo juste génial !

Kadalys : la bonne surprise 100 % bio

Kadalys est une marque française que j’ai découverte très récemment autour d’une sélection de produits bio aux compos cleans également. J’aime beaucoup l’univers de la marque, son engagement auprès de la planète, ses packagings pétillants, et cette banane qui règne en maître. Et parmi les produits que je retiens et que je vous conseille, il y a le “Baume lèvres et papilles” à la banane. Ok, bon c’est vrai, il faut aimer la banane. Cela n’empêche qu’elle est plutôt subtile, notamment sur ce produit, elle est justement dosée, pas écœurante du tout.

Le produit nourrit intensément les lèvres, notamment les gerçures ou autres désagréments provoqués par le makeup.

Personnellement, j’en mets généreusement avant d’aller me coucher et mes lèvres ressortent fraîches et hydratées chaque matin. Petit plus pour moi, j’hydrate également mes coudes avec ce baume, car ils ont tendance à souffrir de sécheresse intense. Si vous avez envie de découvrir les autres soins proposés par la marque, rendez-vous sur le site officiel. Parmi ceux que je vous conseille également : l’huile précieuse banane verte qui est complètement dingue et le masque yeux désaltérant qui hydrate les petites ridules.

Les mamans adeptes de pauses thés et infusions

Palais des Thés fait partie de ces marques qui me suivent depuis très longtemps, c’est bien simple, je vous en parle depuis 2016.. Cela passe tellement vite ! Hé bien, figurez-vous qu’elle fait toujours partie de mon quotidien, je ne loupe jamais une occasion de goûter aux nouveautés qu’elle propose. Il faut dire que les thés bio sont délicieusement parfumés, même si j’avoue avoir un gros faible pour leurs infusions bio que je trouve incroyables. Et parmi celles que je vous conseille d’offrir à vos mamans, il y a les “Infusions du Louvre”, “Nuit Égyptienne” et “Jardin de Vénus”. Difficile de trancher entre ces deux-là, mais pour que vous puissiez vous en faire une idée, voici les ingrédients qui les composent :

Infusion du Louvre – Nuit Égyptienne : un mélange oriental de menthe, baies de sureau et myrtille.

: un mélange oriental de menthe, baies de sureau et myrtille. Infusion du Louvre – Jardin de Venus : le soleil est au rendez-vous avec un mélange de vanille, orange et caroube.

Glissées dans d’élégantes boîtes métalliques, ces infusions feront une idée de cadeau parfaite, à boire chaud ou glacé !

Pour les mamans adeptes de lecture

Pour les plus petits budgets, le livre reste le cadeau incontournable à petit prix ! Si vous manquez d’inspiration, rendez-vous sous notre rubrique littérature qui regorge de pépites en tous genres, vous trouverez forcément votre bonheur !

Voilà donc quelques idées de cadeaux à faire à nos mamans à l’occasion de la Fête des Mères. N’hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à donner quelques idées en commentaire également, j’aime beaucoup avoir vos recommandations.

Bonne Fête à toutes les mamans sans exception !