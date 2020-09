The Ritual of Jing : Prendre soin de soi & mieux dormir grâce à Rituals

S’offrir un moment de détente, cela n’a pas de prix. Rituals fait partie des rares marques qui veille à nous chouchouter toute l’année autour de produits sensoriels. J’ai eu le plaisir de tester quelques produits de la gamme The Ritual of Jing. Et depuis, ils m’accompagnent lorsque j’ai besoin d’une parenthèse de douceur.

The Ritual of Jing : L’institut de beauté à domicile

La gamme The Ritual of Jing de Rituals a été pensé pour toutes les personnes qui ont grand besoin de se détendre. Et face aux difficultés actuelles, prendre soin de soi participe à minimiser le côté anxiogène de la vie que nous menons. Elle nous donne l’impression d’être en totale immersion dans un institut de beauté. Et cela tombe plutôt bien, parce qu’avec les restrictions sanitaires du moment, il est clairement difficile de s’y rendre.

Elle a été pensée au travers de deux lignes : Relax & Sleep. Les produits Relax vont préparer notre corps à une détente totale. Le but étant de profiter des bienfaits des ingrédients qui se mélangent à merveille : huiles essentielles de lotus sacré et de jujube (visant à réduire le stress). Quant aux produits Sleep, ils seront idéals avant le coucher, pour faire en sorte que notre sommeil soit paisible et réparateur.

Se détendre, méditer, respirer : La gamme Relax

Depuis le début du mois de septembre, j’ai à cœur de vous donner quelques astuces pour méditer de chez soi et faire le plein d’ondes positives. Rituals a fait partie intégrante de ces parenthèses de bien-être, puisque certains produits de la gamme Relax ont rejoint mon rituel visant à prendre soin de moi.

La Mousse de douche The Ritual of Jing

Si vous connaissez bien la marque Rituals, vous savez à quel point les mousses de douche sont réputées. Il faut dire qu’elles sont délicieuses, et ce quelle que soit la gamme en question.

Celle-ci est surprenante au premier abord, car son odeur est différente de ce que l’on connaît de Rituals. Pour essayer de vous la décrire, je dirai qu’elle est fraîche, non entêtante et relaxante.

Je la trouve donc idéale le matin au réveil, lorsqu’on cherche à démarrer la journée calmement. Bien évidemment, c’est un véritable nuage de douceur. La mousse enveloppe délicatement notre peau, se rince très bien et laisse la peau hydratée. Petit plus : l’odeur de dingue qu’elle laisse dans la salle de bains après la douche !

Pour celles et ceux (car les hommes vont adorer cette gamme) qui aimeraient faire durer le plaisir, vous pourrez compléter avec : le gommage pour le corps (que je me suis empressée d’acheter et qui est juste parfait), la crème pour le corps et une brume pour les cheveux. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la méditation, d’autres produits de la ligne Relax sont proposés : le sérum relaxant, la bougie parfumée apaisante, une lotion pour masser les mains et également une infusion relaxante camomille/verveine.

Dormir paisiblement : La gamme Sleep



Rituals s’est dit qu’il était bête de s’arrêter en si bon chemin. Car si nous avons besoin de prendre soin de nous dès le réveil, il est clair que le sommeil participe à faire en sorte que l’on se sente bien la journée. La marque a donc pensé à la gamme Sleep, autour de produits que l’on peut utiliser comme une routine, juste avant d’aller se coucher.

Au programme, une huile de douche douce et réconfortante. Une huile sèche pour le corps et les cheveux histoire d’envelopper son corps de douceur. Et même une brume parfumée pour l’oreiller. De mon côté, j’ai pu tester les deux produits ci-dessous :

La Bougie de massage The Ritual of Jing

La bougie fait partie des objets que l’on aime avoir à proximité pour nous aider à nous détendre. Celle de la collection The Ritual of Jing est clairement enivrante. Et apporte quiétude et bien-être en même temps. Elle est vraiment jolie, avec son étui en céramique vert clair et ce couvercle pour la protéger. Elle fait donc double emploi, puisqu’elle se transforme en huile de massage. Même si l’on préférerait que le massage soit prodigué, le fait de se masser soi-même avec cette huile nous donne l’impression de lâcher prise. Complété par une bonne musique ou une séance de méditation guidée : zénitude assurée !

L’huile sèche pour le corps et les cheveux

Si vous me lisez, vous savez que je suis adepte des huiles sèches pour le corps parce qu’elles sont pratiques à utiliser. Elles ne collent pas, pénètrent quasi instantanément et hydratent délicatement la peau.

Celle-ci ne fait pas exception. Son odeur d’huiles essentielles de lavande et de bois sacré la distingue réellement des huiles que j’ai pu tester jusqu’à maintenant. De ce fait, il m’a fallu quelques jours pour m’y habituer et finalement je l’utilise avec beaucoup de plaisir.

En conclusion, je dirai que la collection Ritual of Jing est bien différente de celles que je connais déjà chez Rituals. On sent qu’elle a été pensé pour satisfaire les femmes qui ont besoin de prendre du temps pour elles. Soit au travers d’une gamme complète, douce & enivrante. Le maître mot de Rituals : Se détendre !

Retrouvez tous les produits de la gamme Ritual of Jing sur le site de Lookfantastic. En ce moment – 20% sur votre commande avec le code SEPTEMBRE 20.

(Bientôt d’autres revues Rituals, restez connectés)