Mangez-le si vous voulez est une adaptation du roman noir de Jean Teulé, dévoilant une sombre affaire judiciaire française. Une bande dessinée de Dominique Gelli, parue aux éditions Delcourt, en septembre 2020, qui présente de manière troublante le martyr d’Alain de Monéys.

Dans la demeure de Bretanges, en Dordogne, dans le canton de Nontron, un homme ouvre les volets, affirmant qu’il s’agit là, d’une bien belle journée. Dans le jardin, son père lui fait une réflexion, quant à l’heure de son lever. La mère, quant à elle, demande à son mari de cesser d’embêter leur fils. L’homme, déjà habillé, finissait de mettre à jour son projet d’assainissement de la Nizonne. Sa mère le félicite pour son costume d’été, qui lui va très bien. Alain descend les escaliers, s’arrête un instant pour admirer un tableau. Sa mère, qui observe son fils remarque qu’il aime bien le village de Hautefaye. Alain s’avance alors dans le jardin, pour embrasser sa mère, lui affirmant qu’il aime ce village et plus encore ses habitants. Il s’apprête à partir pour la foire de Hautefraye, qu’il n’a jamais manqué et se réjouit de retrouver tous ses amis. Sa mère le félicite d’être aussi bon…

Le récit est effroyable et puissant, revenant sur la chronologie et les faits de cette journée de l’été 1870, alors que le jeune notable de Dordogne, Alain de Monéys, se rend à la foire de Hautefraye, sans savoir qu’il va y subir les pires tortures par une foule hystérique, et mourir brûlé. La bande dessinée est découpée en plusieurs parties, revenant ainsi sur les étapes de cette journée atroce, présentant un homme aimable et intelligent, prêt à se sacrifier pour sa patrie, puisqu’il s’apprête à partir bientôt en guerre contre la Prusse. Malheureusement, à cause d’un malentendu, des villageois croient l’entendre dire « A bas la France » et en font leur bouc émissaire, en ces temps où le moral de la population est au plus bas. Alain a beau s’expliquer, c’est une foule nerveuse qui se rue sur lui, l’assommant de coups, dans un premier temps, avant de le torturer à maintes reprises… Le dessin en noir et blanc est tout aussi saisissant, avec un trait fluide et travaillé, mêlant parfois le fantastique, visions de la foule qui voit une bête.

Mangez-le si vous voulez est une bande dessinée terrifiante et frappante, des éditions Delcourt, adaptée du roman de Jean Teulé, qui revient sur un fait réel, un calvaire raconté étape par étape, une affaire criminelle atroce, le martyr d’Alain de Monéys.