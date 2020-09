Campus Drivers, Tome 2 : Book Boyfriend

Le 1er Octobre 2020 paraîtra le tome 2 de Campus Drivers, la trilogie de C. S. Quill. Préparez vos pré-commandes, car je peux vous l’assurer, vous allez vous régaler ! Découvrez Donovan et Carrie, embarqués dans une mission pour transformer Donovan en parfait “book boyfriend” !

Résumé

Lorsque Donovan, Campus Drivers adulé et bourreau des coeurs avéré, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir LE petit ami parfait.

Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine: Carrie. Mais, même s’ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu’elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d’un soir en quête de repentir, elle n’y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros des romances qu’elle dévore, c’est bien moins compliqué !

S’il parvient à la convaincre, c’est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan. Mais n’est pas un héros de New Romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec la fiction !

À propos du livre

Campus Drivers “Book Boyfriend” est le tome 2 de la trilogie de C. S. Quill, publiée chez Hugo New Romance. L’auteure s’est imposée comme une référence de la romance sur la plateforme d’écriture Fyctia à ses débuts. Ce second tome des Campus Drivers ne fait que confirmer ce titre.

Si le 1er tome se centrait sur Lane et sa petite amie Loïs, ce tome 2 nous présente Donovan et Carrie, l’ancienne colocataire de Loïs. Donovan, bourreau des coeurs enchaînant les conquêtes, se rend un jour compte que son comportement a des conséquences. Il veut alors se rattraper et devenir une meilleure personne, ainsi qu’un petit copain parfait. Pour cela, il se dirige vers Carrie, l’amoureuse des romances. Toujours le nez fourré dans ses livres, elle se délecte des sentiments sur le papier pour mieux fuir ceux de la vie réelle.

Alors quand Donovan l’aborde pour lui demander de l’aide, sa première réaction est de se moquer de lui bien ouvertement. Pourtant, elle entrevoit quelque chose en lui qui la convainc que ce n’est pas une blague, alors elle accepte. Mais croyez-moi, ces deux-là ensemble, ça n’est pas de la tarte. Donovan ne jure que par l’humour et la drague, tandis que le sarcasme est la meilleure arme de Carrie. Autant vous dire que ce roman est un condensé de joutes verbales plus pointues et drôles les unes que les autres !

Mon avis

Je ne vous le cache pas, le 1er tome des Campus Drivers a été un véritable coup de coeur pour moi. Je ne savais pas si j’allais pouvoir autant m’attacher à Donovan et Carrie qu’à Loïs et Lane que j’aime profondément. Pourtant, contre toute attente, ils ont su me séduire et j’ai fini par les adorer. Il faut dire que leur tempérament de feu n’y est pas pour rien !

Si le tome 2 n’est pas pour autant un coup de coeur, l’histoire de Donovan et Carrie est encore plus pétillante et drôle. Là où le 1er tome aurait pu être classé dans un drame psychologique léger, ce 2ème tome signe une excellente comédie romantique. Entre joutes verbales, défis, ruses, mais également soutien et entraide, les deux tourtereaux nous en font passer par toutes les couleurs. Encore une fois, le schéma du “slow burn” a très bien fonctionné pour moi et j’ai adoré voir leur amour grandir. Plus on avance dans le roman et plus on comprend les réticences de chacun et les dessous de leur histoire. J’ai trouvé ça beau, frais, émouvant et drôle à souhait. Une place de choix est désormais réservée à Donovan et Carrie dans mon coeur.

Malgré tout, il aura fallu le temps, car Donovan est un forceur né ! D’ailleurs, je n’ai eu aucun remord à avouer à l’auteure que pendant la première partie du livre j’avais très envie de lui brûler les cheveux. Mais que voulez-vous, en apprenant à le connaître on fond pour ce Campus Driver ! Encore une fois, les sujets abordés sont intéressants, bien qu’un peu survolés, mais on reste dans une comédie romantique centrée sur le couple, c’est donc tout à fait normal.

En bref

Comme à son habitude, C. S. Quill signe une suite pétillante, drôle et sexy pour nos Campus Drivers. Ce fût un bonheur de retrouver le campus et la bande ! Je n’ai maintenant qu’une hâte, c’est de savoir comme Lewis va s’y prendre pour me faire tomber amoureuse de lui dans le prochain tome !