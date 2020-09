Pure Musc for her de Narciso Rodriguez : L’eau de parfum absolue

Pure Musc for her fait partie des parfums puissants au caractère enivrant signé Narciso Rodriguez. Charmée par cette réinterprétation de l’iconique for her, j’avais envie de vous la présenter plus longuement et de vous donner mon ressenti global.

Sa bouteille est très réussie, en total accord avec le caractère assumé du parfum : ligne minimaliste, deux couleurs se mêlant à merveille (blanc & noir). J’ai aimé que le flacon ne soit pas transparent, ce qui donne envie de découvrir les secrets qu’il renferme. Le nœud qui entoure le bouchon est simple, sans fioritures. Enfin, la bouteille est glissée dans un emballage en total accord avec l’univers du parfum, tout en élégance.

Pure Musc : encore plus de musc dans une fragrance intense

Le parfum Pure Musc for her va séduire les amoureuses de musc. Je pense notamment aux adeptes de for her depuis ses débuts. En ce qui me concerne, c’était la première fois que je sentais un parfum aussi explicite, franc et authentique. Il s’agit bien là d’une nouvelle interprétation du cœur de musc, dans une version explosive. Un délice !

Le musc est une odeur que je trouve addictive et enivrante. Et avec Pure Musc, Narciso Rodriguez apporte encore plus de sensorialité à la version originale. Je l’ai très rapidement adopté, les effluves qu’il dégage sont rassurants. Il faut dire que j’ai toujours beaucoup aimé le jasmin dans les parfums. Mais je ne pensais pas que l’alliance entre le jasmin et le musc serait aussi réussie. Un parfum équilibré qui plaira à toutes les femmes assumées que nous sommes.

Jasmin & Fleur d’Oranger en notes de tête



Cœur de Musc en notes de cœur



Cashmeran, ambre & patchouli en notes de fond



Pour conclure, je dois dire que j’ai été agréablement surprise par Pure Musc, un parfum authentique et très charismatique. Le genre de fragrance que l’on n’oublie pas et qui s’impose très rapidement comme un parfum à porter durant toute saison.

