Calm : L’application anti-stress qui permet de méditer de chez soi

J’ai prévu de vous parler des bienfaits de la méditation durant tout le mois de septembre. Il faut dire que depuis quelques mois, nous menons une vie terriblement anxiogène. Il est donc important de caler du temps et de prendre soin de soi. Le fait de méditer permet d’évacuer ses problèmes quelques instants, de faire le vide. J’ai récemment découvert l’application Calm (disponible sur l’Apple Store) qui propose des séances de méditation guidée, des musiques relaxantes ou encore des programmes pour apaiser les plus petits. Et je l’ai trouvé formidable ! J’avais envie de vous en parler longuement dans l’espoir qu’elle vous soit utile également.

Calm : Méditer facilement à tout moment de la journée

L’application Calm est une véritable pépite en matière de contenu visuel et audiovisuel. J’ai de suite apprécié l’interface qui donne l’impression d’être au bord de l’eau, avec notamment cette image d’accueil d’un naturel étincelant. Et lorsqu’on déplace l’écran de gauche à droite, d’autres ambiances s’offrent à nous, comme par exemple le doux bruit de la pluie qui tombe.

Chaque jour, Calm propose un rendez-vous nommé « Daily Calm » sur un thème précis. Il dure une quinzaine de minutes, idéal pour se mettre dans le bain et poursuivre. Ou simplement pour s’offrir une parenthèse de relaxation. L’application en elle-même est simple à utiliser, très intuitive. Les thèmes sont explicites visuellement : « Comment vous sentez-vous ? », « De quoi êtes-vous reconnaissant ? ». Mais aussi « Des histoires pour dormir » sur des thèmes apaisants qui apportent douceur et légèreté. Le petit plus de l’application, les histoires pour les enfants à écouter en famille, pour une reconnexion à l’essentiel.

Calm : Plusieurs programmes proposés

Calm facilite la méditation à la maison, dans les transports en commun ou encore au travail. Et ce, grâce aux programmes ciblés autour du sommeil, du stress ou encore de l’anxiété. Mais aussi des astuces pour s’accomplir personnellement. De vraies clés, utiles au quotidien, pour aborder les choses de façon plus sereine. L’application permet un vrai suivi, histoire de prendre conscience de notre évolution et repérer ainsi les programmes qui nous sont bénéfiques. Calm offre la possibilité de mettre des rappels, de façon à s’octroyer des moments paisibles, synonyme de bien-être.

Je tenais à préciser que j’ai été impressionnée par le choix des musiques qui sont d’une qualité exceptionnelle. Elles sont pour la plupart très instrumentales, une bouffée d’oxygène ! Mon morceau coup de cœur : Lindsey Stirling avec “Lunar Lallaby” qui donne des frissons.

Et vous, « Qu’est-ce qui vous amène à Calm ? ». « Take a deep breathe » et laissez-vous aller à de nouvelles inspirations méditatives.

Pour info : Calm est téléchargeable gratuitement avec un essai gratuit de 7 jours. Pour poursuivre, il vous suffit de choisir le type d’abonnement que vous souhaitez. Tout est très explicite sur l’application.