Idôle L’Intense, le nouveau parfum de la Maison Lancôme

Pour tout vous dire, je connais très bien la maison Lancôme pour ses soins et son maquillage, mais un peu moins pour ses parfums. Face à l’engouement du public pour “Idôle”, j’ai eu envie de découvrir “Idôle L’Intense” pour me faire un avis et vous le transmettre. Je peux d’ores et déjà vous dire que l’intensité est belle et bien présente !

“Idôle, L’Intense” de Lancôme

Lorsque je l’ai déposé sur ma peau, j’ai eu comme une sensation rassurante, avec cette odeur de frais qui sent le propre. Puis quelques minutes après l’avoir déposé sur ma peau, je me suis retrouvée face à un parfum plus affirmé. Le plus surprenant avec cette nouvelle fragrance vient du fait que les ingrédients sont reconnaissables individuellement, tout en se mélangeant parfaitement.

Côté flacon, je suis charmée par l’originalité de sa forme, mais un peu moins par sa prise en main. Il est assez long, très plat (15mm d’épaisseur, soit le plus petit flacon de parfum au monde) mais néanmoins élégant.

J’aime le côté féminin affirmé avec sa couleur rose/gold qui habille délicatement la bouteille. Pour cette édition, le flacon possède deux faces, l’une étant transparente, l’autre recouverte l’un laquage métallique de couleur irisée. Le bouchon est de la même couleur que la bouteille avec l’écriture Lancôme sur le dessus.

Les notes olfactives de Idôle L’Intense de Lancôme

Voici les notes parfumées que l’on retrouve dans cette fragrance :

Famille olfactive : Chypré floral

Notes de tête : Rose Isparta et Jasmin

Note de cœur : Chypre Clean

Notes de fond : Cèdre et Vanille Bourbon de Madagascar

Mon avis



Depuis ma grossesse, il y a des odeurs trop entêtantes que j’ai du mal à supporter. Pourtant, avant je ne misais que sur des parfums au fort caractère.

J’avais envie de me tester à nouveau avec le parfum Idôle L’Intense. Je me suis dit que le côté fleuri serait moins entêtant, et ce malgré l’intensité.

Conclusion : s’il sent merveilleusement bon, il est trop vibrant pour moi. C’est le genre de parfum que j’adore sentir sur les autres et que je regrette de ne pas pouvoir porter.

Quoi qu’il en soit, j’ai trouvé une solution pour en profiter quand même en vaporisant quelques gouttes sur mes cheveux. Cela permet de sentir son sillage sans être gênée la journée. En revanche, il va séduire toutes les femmes en recherche d’un parfum qui sent toute la journée et plus encore sur les vêtements. Il a sa propre identité. Jusqu’alors je n’ai jamais senti ce genre de composition et vous savez à quel point j’aime parler de parfums !

Idôle L’Intense est un parfum créé par des femmes, dirigé aux femmes, toutes les femmes. On sent bien l’implication, le caractère assumé du parfum, mais aussi sa douceur avec ses notes sucrées.



