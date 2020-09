Tanoshi dévoile ses nouvelles nouilles instantanées

Soucieux de notre santé, Tanoshi a revu la recette de ses nouilles instantanées. La rédaction a pu découvrir 3 des 4 saveurs disponibles dans le commerce, sans huile de palme, colorant et exhausteur de goût. Si l’intention est bonne, le résultat n’est malheureusement pas convaincant.

Tanoshi, la promesse des saveurs du Japon

C’est lors d’un voyage au Japon que l’histoire de Tanoshi commence. Entre découvertes culinaires et culturelles, l’équipe fondatrice a été fascinée par ce pays rempli d’oppositions, où tradition et modernité se rencontrent dans une harmonie parfaite. Elle souhaite alors partager toute l’âme de cette culture au travers de produits emblématiques de la cuisine japonaise. La marque s’est alors imposée dans ce secteur sur le marché de la grande distribution. Tanoshi a pour mission de transmettre la culture japonaise, pour initier, raconter et faire découvrir le meilleur du Japon à travers sa cuisine.

Des nouvelles recettes plus saines

Les consommateur·rice·s sont de plus en plus vigilant·e·s à la contenance de leur assiette. Les applications de contrôle comme Yuka sont de plus en plus utilisées. En effet, il y a une véritable attention à la composition et la qualité des produits avec une volonté de revenir au naturel. Pour s’inscrire dans cette démarche, Tanoshi respecte une charte qualité stricte. Par exemple, la marque s’interdit l’utilisation de plus de 100 additifs autorisés par la réglementation mais controversés. C’est aussi pour cette raison qu’elle a imaginé une nouvelle génération de nouilles instantanées plus saines.

Tanoshi propose donc désormais 4 références ne contenant aucun exhausteur de goût, conservateur ou colorant. Elles sont également sans huile de palme, sans glutamate et la teneur en sel et en gras a été fortement réduite. Elles possèdent ainsi un nutri-score B et une note en moyenne un peu supérieure à 60/100 sur Yuka.

Quatre nouvelles saveurs inédites

Si l’intention est bonne et qu’on salue vivement la volonté d’exclure tous ces ingrédients néfastes, malheureusement, le goût ne suit pas. En effet, ayant pu tester trois de ces quatre saveurs, je n’ai pas retrouvé le “vrai goût du Japon” que j’ai pu expérimenter il y a quelques années. En termes de praticité, le principe est présenté comme “pratique, nomade et prêt en seulement 4 minute “. C’est effectivement pratique et prêt en 4 minutes après avoir ajouté de l’eau bouillante. Rien à dire sur ce côté-là. Par contre, le côté nomade n’est clairement pas possible : à peine j’avais sorti les cups du carton, que l’opercule s’est détachée sur 2 des 3 pots de nouilles. Donc ce n’est clairement pas des produits que j’amènerais en “voyage”.

Cup Boeuf Gyudon Tanoshi

La saveur « Gyudon » de ces nouilles résulte d’une recette japonaise traditionnelle composée de fines tranches de bœuf et d’oignons mijotés dans une sauce soja sucrée. Ici, bien sûr, ce sont des nouilles instantanées, donc pas de fines tranches de boeuf malheureusement. L’arôme de boeuf est assez prononcé mais ne correspond pas vraiment au goût du boeuf. Quant au soja sucré en poudre, il ne révèle pas non plus ses saveurs. Je n’ai pas du tout aimé cette saveur, alors que j’avais dévoré un plat de nouilles Gyudon préparé traditionnellement par un ami Japonais. L’arôme est trop fort, est tout le reste est fade tandis que les nouilles ne se gorgent pas du goût du bouillon. C’est dommage.

Cependant, s’il est clair qu’on ne peut comparer des nouilles instantanées avec des plats cuisinés traditionnellement, je n’y ai pas non plus trouvé mon compte en termes de nouilles instantanées. Il faut savoir que j’ai été une grosse consommatrice de nouilles instantanées en tous genres, et de multiples saveurs. Cela composait l’essentiel de mes repas entre amies au lycée et mon guilty pleasure pendant mes années étudiantes. Si toutes n’étaient pas savoureuses, j’y retrouvais toujours un certains plaisir. Ce qui n’a pas été le cas ici malheureusement…

Cup Poulet Yakitori & Gingembre Tanoshi

La recettes des nouilles Poulet Yakitori est inspirée d’une recette japonaise réalisée à partir de brochettes de petits morceaux de poulet, cuits au charbon et laqués avec une sauce soja sucrée. Ici encore, en nouilles instantanées cela se traduit par l’habituel arôme de poulet et quelques légumes déshydratés (toujours les même : carottes, oignons et maïs). D’habitude, les nouilles instantanées au poulet (sous toutes ses formes) sont mes préférées. Sans étonnement ce fût celui que j’ai le plus apprécié des trois. Toutefois, “apprécié” reste un grand mot. En effet, on ne sent pas le gingembre, j’ai trouvé que c’était assez farineux et je n’ai pas vraiment aimé le goût.

Cup Miso Légumes Tanoshi

Enfin, la dernière saveur que j’ai goûtée est une des plus classiques. La cup Miso Légumes contient des légumes tels que le chou et la carotte, très présents dans la cuisine nippone. Agrémenté de miso, un des ingrédients fondamentaux au Japon, ces nouilles feront voyager les papilles en une bouchée.

Bon, celui-ci je connaissais d’avance le résultat puisque je n’aime pas du tout le miso. C’est une saveur très forte, un peu fermentée, que je n’arrive pas du tout à apprécier. Pourtant, encore une fois, j’ai trouvé la soupe très très fade. Peu de saveurs en ressortait et les légumes se cherchaient.

En bref

On m’a souvent dit qu’il n’y avait pas grand chose à attendre des nouilles instantanées, mais d’habitude j’adore ça. J’ai donc été très déçue par les nouvelles recettes de Tanoshi. J’aurais presque préféré qu’ils n’ôtent pas les exhausteurs de goût. En effet, les nouilles instantanées étant habituellement très grasses, on mange rarement ça par volonté d’un repas sain. Plutôt en cas de flemme, ou pas pur plaisir. Malheureusement ici, pour moi, l’aspect sain a effacé tout le plaisir que je prenais à déguster ces nouilles et cela m’a laissé sur ma faim…