Esch 2022 : La marche des oublié-e-s de l’histoire

Dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture Esch2022, la Compagnie Pièces montées présente un spectacle théâtral, participatif, déambulatoire et musical entièrement co-créé avec les habitants les Mercredi 18 mai à 9h30 et Jeudi 19 mai à 19h à Russange.

Fruit de plusieurs ateliers artistiques, la pièce raconte l’histoire d’une marche qui tente de réunir tou-te-s les «oubliée-s de l’histoire » sans discrimination, pour rappeler au monde l’importance des laissé-e-s pour compte dans le récit que les sociétés se font d’elles-mêmes.

Au cœur de la déambulation, cette question : « Comment se positionner individuellement et collectivement sans se combattre les uns les autres ? ». Une question cruciale, notamment dans le territoire de cette Capitale européenne de la Culture, où les recompositions économiques, sociales et démographiques ont été majeures ces dernières décennies.

Depuis le mois de février dernier, et jusqu’en décembre prochain, la ville luxembourgeoise d’Esch-sur-Alzette, associée à 10 communes du sud du Luxembourg et 8 communes du Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA), est capitale européenne de la Culture.

Festivals, cinéma, spectacles, création numérique révèlent et illustrent le dynamisme du territoire, en particulier grâce à la participation, pour les projets français, de l’État (DRAC Grand Est) et des collectivités territoriales (Région Grand Est, départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, CCPHVA).

Avec le thème « REMIX » pour fil conducteur, Esch2022 invite à la rencontre et au mélange des univers, au profit de tous les amateurs d’art et de culture.

