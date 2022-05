Seizième printemps – Un conte animalier des éditions Delcourt

Seizième printemps est un conte animalier, de Yunbo, paru aux éditions Delcourt, dans la collection jeunesse, en avril 2022. Un récit touchant, émouvant, qui raconte le parcours d’une petite renarde, de ses 5 ans à ses 16 ans, une enfance difficile, où elle va devoir se trouver.

Une maman renarde et sa petite fille sorte de chez le pâtissier. La petite renarde demande à sa maman si elle peut porter son gâteau d’anniversaire. La maman explique qu’elle est trop excitée, et qu’elle risque de la faire tomber. Donc, non, la petite ne peut pas porter le gâteau. La petite renarde semble, effectivement, excitée. Elle pose plein de questions à sa maman. Elle demande s’ils vont manger le gâteau en rentrant à la maison, si elle pourra souffler ses bougies, et combien il faudra en mettre… La maman lui répond, mais elle a l’air las. Elle rappelle à sa fille, cependant, qu’elle n’a que cinq ans, donc cinq bougies seront mises sur le gâteau ! La petite presse sa maman, elle a hâte de rentrer à la maison, de découvrir son gâteau et de souffler ses bougies. Une fois à la maison, la petite Yeowoo appelle son papa et lui dit qu’elles sont rentrées.

La vie n’est pas facile pour la jeune renarde Yeowoo qui, la veille de son anniversaire voit ses parents se fâcher et divorcer. La jeune enfant est bientôt mise de côté, elle va habiter chez son grand-père et sa tante. La petite est difficile à vivre, elle est plutôt une charge pour cette partie de la famille qui n’a pas l’habitude, dans un même temps, Yeowoo est perdue, ne comprend pas ce qui se passe et aimerait tellement que l’on réponde à ses questions. La bande dessinée découpée selon les années et les printemps qui passent, présentant l’enfance difficile de cette renarde qui se cherche et cherche sa place dans ce monde un peu chaotique, à ses yeux. Heureusement, de sa rencontre avec une poule, va naître une belle amitié, et même un peu plus, avec un repère, une affection, une attention, un soutien… Le récit est touchant, bouleversant même, avec différents thèmes abordés, comme le divorce des parents, l’isolement, la différence, la colère, les préjugés, la rébellion infantile… L’histoire est très bien posée, permettant de mieux comprendre cette enfant rebelle, colérique, perdue, qui ne cherche que sa place dans ce monde. Le dessin est superbe, avec ces êtres anthropomorphiques, un trait doux et fin, et un univers joliment coloré.

Seizième printemps est un conte animalier, des éditions Delcourt, touchant et émouvant. Un récit qui aborde la difficulté de se construire après le divorce des parents, des repères qui s’effondrent, de la colère qui s’installe, de l’incompréhension des faits des adultes…

