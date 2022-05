Les petites histoires Filliozat – Bien communiquer (sans violence)

La collection, des éditions Nathan, Les petites histoires Filliozat, se complète avec Bien communiquer (sans violence). Un ouvrage de Virginie Limousin, Isabelle Filliozat et Eric Veillé, paru en avril 2022, qui propose trois histoires pour comprendre et mieux vivre ses émotions.

Aya est très contente, pour son anniversaire, elle a eu un béluga. Elle l’a appelé Bibi. Mercredi, elle a invité sa copine Lucie, qui est venue avec Popo, son poulpe. Elles ont joué ensemble, avec leurs animaux marins, c’était une superbe journée aquatique ! L’après-midi est vite passée, mais au moment du départ de son amie, une drôle de chose s’est produite… Lucie a remarqué que Popo était triste de quitter Bibi. Aya a bien vu que Bibi était triste aussi. Du coup, Lucie a décidé d’emmener bibi chez elle, afin que les deux animaux marins ne soient pas tristes. Elle a promis à aya de lui ramener Bibi, dès le lendemain, à l’école…

A travers trois nouvelles histoires à découvrir, les jeunes lecteurs vont pouvoir comprendre leurs émotions et, notamment ici, à communiquer sans violence. Le recueil vient aider les enfants à comprendre des situations diverses, inspirés de leur quotidien, de parler, afin de mieux s’exprimer et de moins s’emporter. Tout est bien décrypté, pour accompagner les enfants, leur permettre ce qui se passe autour d’eux et de mieux accepter leurs émotions, qui les submergent parfois. Des conseils et astuces viennent aussi rassurer les enfants, expliquant qu’il y a toujours une solution aux disputes, frustrations, inquiétudes… Il est plaisant de retrouver Aya, Simon et leurs parents, pour de nouvelles histoires, qui peuvent ressembler au quotidien des enfants. Le dessin est simple, plutôt expressif, et efficace.

Bien communiquer (sans violence) est un nouveau titre de la collection Les petites histoires Filliozat, des éditions Nathan. Un recueil de trois histoires, pour accompagner et aider les enfants à comprendre les situations qu’ils traversent et à gérer leurs émotions.

Les petites histoires Filliozat – Bien communiquer