Ningyo : Mythologie Japonaise aux Éditions Glénat Manga Max

Kai est un jeune garçon qui ne peut pas supporter la perte de son grand-frère. Aussi, il décide de partir sur ses « traces » dans la forêt d’Aokigahara, afin de trouver les réponses à son geste désespéré.

Mais, dans ce voyage initiatique et onirique, il va trouver de l’aide auprès de Ningyo, une étrange créature de la forêt.

Une rencontre mystérieuse et salvatrice, à découvrir dans ce seinen baigné de légendes, disponible le 18 Mai 2022.(+14)

Le décor :

Forêt d’Aokigahara, Japon …

Une étendue de verdure à perte de vue, aussi captivante par sa beauté, qu’étouffante par sa densité. Un labyrinthe végétal, où les racines des arbres s’entremêlent pour ne laisser aucun échappatoire à ceux qui s’y aventurent. Et, dont les surnoms effrayants, n’ont d’égal que les légendes dans lesquelles elle baigne.

Daichi avance péniblement, mais d’un pas décidé. Le regard vide, sa sacoche sous le bras. Il vacille comme s’il était atteint d’une forte fièvre. Derrière lui, caché derrière les arbres, des « fantômes » l’observent sans s’approcher. Ils chantent, comme pour l’attirer. L’homme s’arrête sous un des arbres, place une corde sur une des branches, puis, autour du cou … et disparaît dans le lac, sous les yeux apathiques des créatures, qui finissent par fouiller les affaires échappées de sa sacoche …

Quelques mois plus tard …

Kai, le jeune frère de Daichi, ne peut se résoudre à son décès. Comment a-t-il pu se donner la mort, alors qu’il était aimé de tous : sa douce et tendre femme, son enfant. Ses parents dont le père exultait de fierté à son égard. Il avait tout pour être heureux : sa réussite sociale, et l’amour de sa famille, dont Kai, qui ne comprend pas son geste.

Il décide de partir sur ses traces, dans cette forêt aux surnoms lugubres, afin de se rapprocher le plus possible de ce qui a pu se passer. Mais, dans cette étendue végétale qui peut dire ce qu’il va rencontrer ? …

Le point sur le manga

Vous feriez mieux de vous munir de votre téléphone, ou votre boussole pour ne pas vous perdre dans cette forêt à la réputation mythique … Ha ben non, elle est si épaisse et si bizarrement constituée, que cela ne vous servira strictement à rien !

Heureusement Mr Tan alias Antoine Dole, vous aide comme son personnage principal, à démêler vos sentiments profonds, grâce à une aide extérieure, effrayante peut être, mais qui vous connait bien ! Le scénario, aux Éditions Glénat Manga Max, prend des airs oniriques, en étant baigné de tout ce folklore japonais, si passionnant et effroyable à la fois. On remonte le temps pour que la trame nous entraîne même sur des chemins d’aveux et d’excuses rituelles de l’humanité entière.

Sous les crayons de Mato, Ningyo prend des airs magiques, même cet enchevêtrement de végétaux et de souvenirs funestes qui existe réellement !! Ses illustrations donnent une atmosphère particulièrement sombre, oppressante, pour mieux nous éblouir de lumières avec les créatures légendaires qu’elle propose.

La conclusion :

Une plongée dans la mythologie Japonaise pour une ode à l’amour et à la vie dont les auteurs ont le secret ! Ningyo chez Glénat Manga, reprend le travail d’un duo d’auteurs que l’on avait rencontré sur le titre Jizo. Toujours inspirés par le folklore Japonais, et la relation aux défunts, la nature, et l’humanité , il nous entraîne dans une forêt millénaire, et nous aspire dans une spirale sombre et désespérée, pour mieux nous irradier, au fil de la lecture, d’une explosion de lumière bienfaitrice.

Un nouveau seinen, en one shot, aussi appréciable par sa richesse, que par son sujet atypique !