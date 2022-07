Les p’tits Moutik – Deux nouveaux titres à découvrir

Pourquoi il y a des arcs-en-ciel et Pourquoi la mer est salée ? sont deux nouveaux titres de la collection Les p’tits Moutik, des éditions Beluga, parus en mai 2022. Deux livres pour rêver et pour apprendre, avec une histoire à lire et un documentaire pour finir !

Les p’tits Moutik s’ennuient aujourd’hui, car il ne fait pas beau dehors. Par la fenêtre, les jumeaux voient de gros nuages qui glissent lentement dans le ciel. Les oiseaux s’abritent dans les arbres, alors que de grosses gouttes tombent. Après le déluge, un rayon de soleil vient percer les nuages. Les enfants sont heureux, c’est l’heure pour eux d’enfiler les bottes et de jouer dans les flaques !

Le soleil du printemps est brillant, aujourd’hui, les p’tits Moutik n’ont pas besoin de parapluie. La journée est belle, pour Maëlle et Malo, qui décident d’enfiler leur maillot de bain. Ils partent en direction de la plage et de ses coquillages. Les jumeaux se retrouvent rapidement dans l’eau, ils plongent, nagent et s’imaginent être les rescapés d’un naufrage…

Une belle histoire, pour faire rêver les jeunes lecteurs, est à découvrir en première partie des livres. Ensuite, un documentaire vient expliquer réellement comment se manifestent les arcs-en-ciel, et pourquoi l’eau de mer est salée. Les petits curieux entrainent facilement les enfants, dans leurs aventures fantastiques qui viennent amorcer une réponse à leurs questionnements sur la nature qui les entoure. Les thèmes choisis sont intrigants, pleins de mystère, permettant ainsi de façonner une belle histoire et de présenter un documentaire intéressant, pour les jeunes curieux. Le récit est plaisant, adapté, entre magie et réalité, bien rythmé, drôle et enjoué. Le dessin est doux et coloré, avec un trait rond et expressif.

La collection Les p’tits Moutik se complète avec deux nouveaux titres, parus aux éditions Beluga. Deux livres qui offrent une jolie aventure fantastique à lire et une deuxième partie documentaire, pour répondre aux questions des enfants, sur les curiosités du monde qui les entoure.

Lien Amazon