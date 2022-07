Dans la boîte – Ed. Delcourt

Dans la boîte est un récit complet, de Lénaïc Vilain, paru aux éditions Delcourt, en juin 2022. Un récit autobiographique sur le quotidien de l’auteur, durant une période de confinement, lors de son arrivée dans un entrepôt pour faire de la mise en boîte des achats faits sur Internet.

Lénaïc Vilain est appelé, dans une salle d’attente, ils sont plusieurs à passer un entretien d’embauche. Il se retrouve dans un bureau, en face de deux femmes qui lui posent des questions. Lénaïc explique son parcours, qu’il a été agent de sécurité, de nombreuses années, qu’il a aussi été assistant commercial, un peu et qu’il a encore fait d’autres petites choses. Alors que l’entretien se poursuit avec des questions et réponses, Lénaïc espère, aperçoit un peu d’espoir puis se désillusionne. En sortant, il sait bien que c’est mort. Il y a tellement de candidatures, puis le peu d’entretiens qu’il décroche, il les foire ! Lénaïc ne sait plus trop quoi faire… Il prend les transports en commun, puis retourne chez lui. Sur son canapé, devant sa télévision, il désespère et patiente, avec une bière à la main. Jusqu’au jour où il va recevoir un appel de sa boîte d’intérim, pour un poste de préparateur de commande chez Zamazon.

L’album n’est pas vraiment original, l’auteur expose son vécu au sein d’un grand entrepôt pour faire de la mise en boîte des achats faits sur Internet. Les faits sont plutôt bien décrits, ainsi l’on suit Lénaïc dans cette découverte, entre slogans de motivation et cadences minutées, l’enthousiasme n’est pas pour tous les employés ! C’est plutôt une critique et un aperçu de cet univers impitoyable, qui est décrit dans cette bande dessinée, plus réaliste qu’humoristique. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, permettant de découvrir la progression du héros, les changements. L’atmosphère, au sein de cet entrepôt, semble parfois malsaine, entre les dénonciations, les cadences à respecter, les pauses, le balai à passer, le monitoring, les caméras de surveillance… Le dessin est simple, sans fioritures, avec un trait sobre et énergique.

Dans la boîte est un récit autobiographique, des éditions Delcourt, qui propose de suivre l’auteur dans les coulisses du géant de la vente en ligne. Un ouvrage qui est plutôt un témoignage, dénonçant l’univers sans pitié, de ce géant, les conditions de travail pénibles et insensées, les achats absurdes…

