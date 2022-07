Soins et protections solaires pour les tout-petits : Nos indispensables

Qui dit été, dit protections solaires et soins adaptés, plus encore pour nos tout-petits qui ont une peau fragile et exigeante. Nous avions envie de vous présenter une sélection de produits testés et approuvés par FranceNetInfos, dans différentes marques, autour de soins aux multiples vertus, que ce soit pour le visage, le corps ou les cheveux.

Règle n°1 : Se protéger du soleil

On le dit, on le répète, on le sait, il faut protéger sa peau du soleil, plus encore pour les enfants qui ont une peau extrêmement fragile. Nous avions donc envie de vous présenter quelques produits testés et approuvés, dans plusieurs marques et budgets, c’est parti !

Le stick Solaire SPF50 La Rosée

Parmi les produits soins proposés par La Rosée, il y a ce petit bijou, le stick solaire SPF50 pour toute la famille dès 3 ans. Facile à glisser dans une pochette, il va jouer un rôle essentiel cet été, celui de protéger le doux minois de nos babys. Il est formulé à base d’ingrédients 100 % d’origine naturelle, avec des filtres organiques cleans pour une utilisation sûre, respectueuse des peaux sensibles, non comédogène. Nous l’avons aimé parce qu’il sent bon l’abricot, qu’il peut s’emporter partout pour faire des retouches si nécessaires et surtout parce qu’il est hyper efficace. Et en plus, il est résistant à l’eau !

Au prix de 13.50 €, dépêchez-vous de le glisser dans votre valise, l’essayer, c’est l’adopter.

Le stick Solaire SPF50 Mustela

Quel plaisir de vous parler de la marque Mustela qui fait clairement partie de nos coups de cœur à la rédaction. Et sans surprise, elle propose un produit indispensable pour protéger la peau des plus petits, à savoir le stick solaire SPF50 à l’huile d’avocat. Nous l’avons aimé parce qu’il ne laisse pas de marques sur le visage, et qu’il est facilement malléable, pratique donc en retouche sur la bouille des tout-petits. Il protège des rayons du soleil et pas seulement sur le visage. Il est également possible de s’en servir sur des zones localisées sur le corps (le haut du buste par exemple pour les tout-petits ou pour protéger un grain de beauté). Son gros plus : il convient même aux bébés dès leur naissance. Bref, il va vite s’imposer comme indispensable cet été, au bord de l’eau notamment.

Son prix : 9.90 € seulement !

La gamme babies & kids de Nivea Sun dès 6 mois

Nivea est une marque qui s’impose de plus en plus en termes de soins pour les enfants. Nous ne sommes donc pas surpris qu’elle propose une gamme solaire Babies & Kids. Et parmi nos coups de cœur, il y a le Spray Solaire sensitive bébés et enfants SPF50+. Que dire si ce n’est qu’il fait bien le job, il protège la peau de bébé sans l’agresser pour autant. En plus, il a été testé sous contrôle pédiatrique de façon à ce qu’il puisse convenir aux peaux fragiles qui souffrent parfois d’eczéma ou de psoriasis. Sa formule est certifiée sans parfum, biodégradable à 62 %, respectueuse des océans et sans filtre UV. Attention tout de même de ne pas l’utiliser sur le visage. Il convient essentiellement pour le corps. Petite particularité qui risque bien d’amuser les enfants et d’intéresser les parents : le fluide solaire est teinté en vert de façon à rendre les choses encore plus ludiques tout en étant sûrs d’en avoir mis partout !

Son prix : autour de 12 € les 200 ml

Nivea propose bien d’autres protections solaires, pour adultes, notamment la gamme « Protect & Bronze SPF50 » qui se base sur une double action, celle de se protéger la peau tout en bronzant naturellement. N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil à la gamme sur le site officiel Nivea.

Règle n°2 : Bien penser à hydrater sa peau après le soleil

Après s’être exposé au soleil, il convient d’hydrater sa peau comme il se doit. Nombreuses sont les marques qui répondent à ces exigences pour les enfants qui plus est. Cela n’a pas été facile de faire une brève sélection, néanmoins la voici.

Le baume universel aux 3 extraits d’avocat Mustela



S’il n’y avait qu’un baume à glisser dans la valise cet été, ce serait celui-ci. Il est juste parfait ! Il s’agit d’un baume universel bio qui nourrit en profondeur, idéal donc pour les peaux sèches. Et il est possible de le déposer sur tout le corps sans risque d’allergie, puisqu’il contient 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. D’ailleurs, il est possible de l’utiliser sur les nourrissons, sur les lèvres, les mains, les pieds, le visage, les coudes, etc. Soit, un indispensable pour toute la famille qui va prendre soin de la peau, grâce notamment aux 3 extraits d’avocat : l’huile vierge nourrissante, les sucres hydratants et les polyphénols qui protègent la barrière cutanée. En bref, ce petit tube vert va vite s’imposer comme un indispensable de vos vacances d’été !

Son prix : 15.90 €

Le lait corps hypoallergénique « Confort immédiat » de Mademoiselle bio

Mademoiselle bio propose un soin hydratant dédié aux bébés également. Il s’agit du « Lait corps hypoallergénique Confort Immédiat » pensé pour les peaux fragiles, qui ont tendance à souffrir de rougeurs, de démangeaisons. Et il nous a suffisamment séduits pour qu’on le glisse dans cette sélection. Il hydrate bien la peau, ne colle pas. Enrichi en aloe vera, il protège la peau tout au long de la journée. Il contient du beurre de karité et de l’huile d’amande qui va nourrir en profondeur les peaux les plus sèches. Bref, il est parfait à utiliser quotidiennement.

Son format de 400 ml est économique (9.90 €) et conviendra à toute la famille !

Règle n°3 : Je protège mes cheveux des rayons du soleil

Le soleil a tendance à assécher les cheveux, et c’est également valable pour les enfants. Et plus les cheveux sont secs plus ils sont emmêlés. Nous avons été séduits par la gamme Phyto Specific Kids qui propose des soins dédiés aux cheveux frisés, ondulés ou simplement secs, permettant de démêler et d’hydrater les cheveux instantanément. Elle se compose de 3 produits, à savoir le « Spray démêlant magique », le « Shampoing douche démêlant magique » et la « crème nourrissante magique » que nous avons adorée ! Elle sent bon, hydrate les pointes à merveille. Nous conseillons de l’utiliser sur cheveux humides car cela va permettre de définir joliment les ondulations. N’hésitez pas à les tester, d’autant plus si vos enfants ont les cheveux frisés, vous allez rapidement les adopter.

Prix : autour de 13 € / produits

Règle n°4 : Stop aux insectes !

Il est important de protéger nos bambins des vilains moustiques qui n’ont qu’une chose en tête, grignoter leur petite peau d’amour. Surtout que selon la peau, les réactions peuvent être plus ou moins graves donc il ne faut pas minimiser l’importance d’avoir de bons produits à disposition sur son lieu de vacances.

L’Anti-moustique bébé de Mustela dès 2 mois

Mustela s’impose une nouvelle fois autour d’un soin indispensable, l’anti-moustique qui va convenir aux enfants dès 2 mois. Sous forme de spray, il va les protéger jusqu’à 8h contre les moustiques et 7h contre les tiques. À glisser dans la valise que l’on aille au bord de la mer ou en pleine campagne. La marque conseille de l’appliquer sur les parties non recouvertes du corps : jambes, bras, visage également. Un produit indispensable pour faire fuir les insectes volants qui aiment la chaleur.

Son prix : 9.90 € à retrouver en pharmacie et parapharmacies

L’Insect écran Kids de Cooper dès 1 an

Autre alternative, l’Insect écran Kids proposé par la marque Cooper. Il s’agit d’un anti-moustiques à appliquer sur la peau des enfants dès 1 an. L’idée étant donc de les repousser durant 8 heures, à raison de 2 applications par jour sur le visage, le cou, les demi-bras, les mains ou encore les demi-jambes. Cela nous a permis de faire la connaissance de la marque Cooper, qui propose des soins utiles, au meilleur prix, pour toute la famille, et celui-ci en fait clairement partie.

N’hésitez pas à partager vos recommandations en commentaire sous l’article !