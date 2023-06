Mustela – Des protections solaires pour les tout-petits

Mustela est une référence dans la catégorie des soins pour les tout-petits dès la naissance. Pas étonnant donc qu’elle propose des protections solaires adaptées à leur peau sensible, à savoir 3 produits complémentaires et indispensables à découvrir sans plus tarder.

Et si on passait l’été avec Mustela ?

Mustela est une marque qui parle à tout le monde. Depuis 1950, elle a su s’imposer dans le quotidien des jeunes parents, grâce notamment à ses soins pour la toilette et l’hygiène de bébé. Mais aussi autour de soins plus spécifiques, comme c’est le cas ici, avec les protections solaires. Pourtant, elle propose également de très bons produits pour les adultes : huile de douche, gel lavant, shampoing. Ou encore, des crèmes et baumes spécifiques, tels que le « Baume Universel aux 3 extraits d’avocat » qui est exceptionnels sur les petits bobos du quotidien (notre avis ici).

En savoir plus sur la gamme des solaires Mustela

Mustela propose donc 3 protections solaires complémentaires : le « Lait solaire très haute protection SPF 50+ », le « Spray solaire haute protection SPF 50 » et le « Stick solaire SPF 50 ».

Soit, trois produits essentiels pour protéger la peau sensible des tout-petits des rayons UVA et UVB.

Ils peuvent s’utiliser sur le corps et le visage sans crainte, car Mustela veille toujours à soigner ses compositions au maximum. La gamme a cet autre avantage de convenir à toute la famille ! Pas la peine donc de prendre une cargaison de soins « ciblés », ceux-ci feront parfaitement l’affaire. Enfin, comme pour la plupart des soins Mustela, la sensorialité est bien au rendez-vous, on adore !

Le lait solaire haute protection SPF 50+

Le lait solaire a cet avantage d’être fluide, donc facile à appliquer sur les petites et grandes surfaces. Il contient de l’avocat bio, idéal pour les peaux sensibles et réactives, ou à tendance atopique. Comme pour les autres soins, il résiste assez bien à l’eau. Il ne faut pas hésiter à renouveler l’application toutes les deux heures, généreusement pour encore plus de protection.

Le spray solaire haute protection SPF 50

Le spray solaire est sympa également, plus pratique pour les adultes qui n’auront pas besoin de vaporiser dans leur main avant de déposer la matière. Celui-ci promet une protection 50, il conviendra à tout type de peau également. Il va vite s’imposer comme un indispensable du sac de plage cet été.

Le stick solaire haute protection SPF 50

Enfin, le stick solaire fait partie de ceux qu’il faut avoir dans son sac à main. Il va permettre de faire des retouches la journée, notamment sur le visage. Ou encore de protéger un grain de beauté. Il a cet avantage d’être invisible et de ne pas coller, c’est d’ailleurs ce qui le rend agréable. Enfin, sa protection 50 est un gros plus lorsqu’on sait à quel point la peau des tout-petits est fragile. Et un allié de taille pour les adultes qui craignent d’avoir des tâches à cause du soleil !

Les soins solaires Mustela auront la cote cet été auprès de toute la famille. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de vous armer de vos plus beaux chapeaux et lunettes. Et profitez pleinement de votre été !