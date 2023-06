Publié par les éditions Albin Michel, “Vive le plaisir, fuck la routine : L’art de sexer en toute complicité” est un guide écrit par Passage du Désir, offrant une nouvelle perspective sur la sexualité dans le couple. Ce livre se veut un sex-toy littéraire, un outil d’éveil sensoriel et de dialogue pour améliorer la complicité et l’intimité dans une relation.

Le livre s’adresse à tou.te.s les amoureux.se.s – ceux qui sont déjà en couple, ceux qui rêvent de l’être, ceux qui pourraient l’être et ceux qui le seront. Le but principal est de vous aider à construire une relation amoureuse où le bonheur est au centre. Un vaste programme qui donne l’eau à la bouche.

Le guide comprend cinq sections essentielles, chacune apportant un nouvel éclairage sur les différentes facettes de l’intimité. La première partie, “Il faut qu’on parle”, est une invitation à la communication ouverte et sincère, une étape cruciale pour une sexualité épanouie. Ensuite, “Prendre son pied sans le sexe” explore la sensualité au-delà de l’acte sexuel lui-même, en stimulant le désir et l’érotisme de manière subtile et créative.

Un Guide du plaisir audacieux et inspirant

“On se touche ?” propose des idées pour réinventer le toucher et le contact physique, en mettant l’accent sur l’importance du consentement mutuel. “Un petit coup de main” offre des astuces pour pimenter la relation, notamment en proposant des idées de jeux érotiques et de nouvelles expériences à partager. Enfin, “Le Q” explore plus profondément la sexualité sous tous ses aspects. De quoi bien vous retourner (sans mauvais jeu de mot – ou pas en fait).

L’un des points forts du livre est sa capacité à présenter des informations concrètes et utiles de manière amusante et accessible. Par exemple, il offre des conseils sur comment choisir son sex toy, comment stimuler tous les sens et quelles sont les différentes types de lingeries disponibles, ce qu’est le Slow sexe et comment le pratiquer etc… Beaucoup de sujets sont abordés sans tabous, tout est fait pour que vous puissiez enfin prendre votre pied et dire fuck à cette foutue routine.

Dans l’ensemble, “Vive le plaisir, fuck la routine : L’art de sexer en toute complicité” est un outil précieux pour les couples qui cherchent à renforcer leur complicité, à explorer de nouvelles dimensions de leur intimité et à vivre une sexualité plus épanouissante. En stimulant la communication, l’exploration et le jeu, ce guide offre une opportunité de redécouvrir le plaisir dans la relation.

Alors prêt à dire Fuck à la routine ?

Shoppez votre exemplaire sur Amazon ou directement sur la boutique de Passage du désir >>