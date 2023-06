L’animateur – Un récit complet par Juanungo

L’animateur est un roman graphique, de Juanungo, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Shampooing, en mai 2023. Une histoire douce-amère d’une rencontre entre un artiste en phase terminale d’un cancer et son jeune infirmier peu cultivé.

A Buenos Aires, en Argentine, en 2003, deux personnages patientent dans une salle d’attente. Derrière une porte, deux autres personnes se disent au revoir. Une femme passe, avant que les deux personnages ne soient appelés. Ils se retrouvent assis devant le docteur. La femme commence à décrire que le malade n’a plus envie de rien, qu’il ne se lave plus et qu’il ne se change plus. L’homme, à ses côtés, rappelle aussi que le malade ne s’est jamais vraiment beaucoup lavé ou changé. La femme baisse la tête, acquiesce mais pense, malgré tout, qu’il est très amoindri. Le docteur prend alors la parole, affirmant que ça va mal ! Il explique sans détour que le malade ne va plus continuer le traitement, car cela est inutile. La priorité, maintenant, est que le patient ne souffre pas, donc une pompe à morphine va être installée. Le malade va mourir…

Le récit est touchant, percutant aux premières pages avec Neno, qui lutte contre un cancer. Pour le soulager en fin de vie, sa famille décide de demander les services d’un infirmier. Un jeune homme, sans grande culture, un peu simplet, mais très gentil, qui s’occupe de cet homme malade, plutôt méchant et blessant. Le vieux réalisateur de cinéma a quelques paroles cinglantes, mais les deux personnages vont apprendre à se connaître, se faire confiance et s’apprécier malgré tout. La bande dessinée est ainsi touchante et troublante, avec ces deux hommes déterminés, tous deux à faire correctement leur métier. Le récit sensible, reste prenant, même s’il n’y a rien d’original. Le dessin reste également simple, en noir et blanc, offrant un brin de profondeur, à ce récit tragique et bouleversant. L’ouvrage se complète avec un dossier sur le père de l’auteur, qui était aussi animateur.

L’animateur est un récit complet, de Juanungo, paru dans la collection Shampooing, des éditions Delcourt. Un roman graphique percutant et touchant, avec deux personnages troublants, qui vont devoir apprendre l’un de l’autre, faisant face à la maladie et à la fin de vie.

