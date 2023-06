Peur ou pas peur ? – Loulou & Cie

Peur ou pas peur ? est un nouvel ouvrage de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, dans lequel les jeunes lecteurs vont retrouver Lola et Malo. Un album cartonné, de Kimiko, paru en mai 2023, qui vient présenter les peurs des deux oursons, qui sauront aussi se rassurer…

Lola est tranquillement en train de jouer lorsque son frère l’interpelle. Il lui demande de venir, car c’est l’heure d’aller au lit. Le frère et la sœur arrivent dans la salle de bain, pour se brosser les dents. Ils sont contents, car ils ont un nouveau dentifrice qui a trop bon goût. Lola monte sur le marchepied et découvre, horrifiée, une araignée dans le lavabo. Elle hurle et explique à Malo qu’elle a peur. Son frère la rassure immédiatement. Il dit qu’il ne faut pas avoir peur de cette toute petite araignée. Il ouvre la fenêtre, pour que la petite bête puisse partir vite !

C’est avec bonheur que les jeunes lecteurs vont retrouver Lola et Malo, pour une nouvelle aventure de leur quotidien. Lola découvre avec horreur, une araignée dans le lavabo, elle est immédiatement rassurée par son frère. Il lui parle, lui explique et la calme, en tout s’occupant de faire partir la petite bête. Une fois au lit, c’est Malo qui n’est pas très bien, il a peur du noir. Ainsi, c’est au tour de Lola de lui parler, de lui expliquer et de le rassurer. Le récit est simple, assez immersif, avec ces deux personnages qui dialoguent. Ils sont toujours aussi attendrissants, ne se moquant pas des peurs et se rassurant l’un et l’autre. L’entraide, la compassion et la bienveillance sont au cœur de cette nouvelle histoire plaisante. Le dessin reste le même, avec un trait simple et rond, des personnages expressifs et un univers tendre.

Peur ou pas peur ? est un nouvel album de Kimiko, des éditions L’école des loisirs, dans lequel les enfants vont retrouver les oursons Lola et Malo. Une nouvelle aventure de leur quotidien qui vient montrer les peurs de chacun et l’entraide que l’on peut se porter pour surmonter cela.

