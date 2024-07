Even : les parents solos profitent des vacances pour faire des rencontres

Les vacances d’été sont attendues avec impatience tout au long de l’année : le retour des beaux jours, la chaleur, l’envie d’évasion et de voyage … Cependant, pour les parents solos, les vacances représentent un véritable défi. Naviguer entre la gestion de l’organisation et le besoin de détente, tout en profitant pleinement des enfants, peut-être une tâche ardue. Ainsi, près de 55% des parents solos profitent des vacances pour faire de nouvelles rencontres selon Even.

D’après l’étude Ipsos* réalisée pour Even, l’application de rencontre pour les parents célibataires, 1 parent solo sur 3* considère que les vacances d’été peuvent être un moment de stress en raison de l’organisation et de la logistique nécessaires. Cependant, elles offrent aussi l’opportunité de créer des moments privilégiés avec leurs enfants.

Entre châteaux de sable, dessins animés, balades et glaces sur le port …, 73 %* des parents solos associent les vacances à un moment de partage avec leurs enfants

Toutefois, les vacances d’été représentent également une occasion privilégiée pour les parents solos de prendre du temps pour eux. En effet, 55 % des parents célibataires souhaitent profiter de cette période pour faire de nouvelles rencontres, tandis que 48 % souhaitent faire de nouvelles activités seuls – ou simplement se reposer sans leurs enfants

De nouvelles rencontres oui, mais pas complètement détendues pour les parents

Les vacances, souvent perçues comme une pause méritée loin du quotidien après une année chargée, sont propices aux rencontres. Que ce soit lors d’une randonnée en montagne, d’un après-midi à la plage, ou encore lors d’une soirée animée au camping, les occasions se multiplient.

Cependant, pour de nombreux parents célibataires, l’idée de s’ouvrir à de nouvelles relations et envisager des relations intimes avec un nouveau partenaire peut être une source de stress. En effet, 55 % des parents solos appréhendent un peu, voire beaucoup, ce moment, particulièrement les mamans (58 %).

Si le chiffre de 25 % paraît déjà significatif, que dire des 25% qui appréhendent ce moment « beaucoup » ? Cette préoccupation est d’autant plus élevée chez les parents ayant la garde exclusive de leurs enfants (28 %) par rapport à ceux qui ont la garde alternée (19 %).

Seuls 3 parents sur 10 déclarent ne ressentir aucune appréhension concernant le passage à l’acte avec un nouveau partenaire

* D’après une étude Ispos Digital réalisée en mars 2024 auprès de 1000 parents célibataires français ayant des enfants âgés de moins de 18 ans.

