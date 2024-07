Les reflet du monde – Et travailler et vivre

Les reflets du monde revient avec un deuxième tome, intitulé Et travailler et vivre, paru aux éditions Delcourt, en juin 2024. Une bande dessinée de Fabien Toulmé, qui invite au voyage, proposant les témoignages divers et variés de personnes qui travaillent partout dans le monde, dans notre société actuelle.

Le 15 septembre 2022, Fabien prend un taxi. Son chauffeur lui demande de quel hall il part. Lorsqu’il entend la réponse, il souffle et affirme que ça fait un bout de temps qu’il n’a pas voyagé ! Fabien est surpris. Le chauffeur continue, expliquant qu’il a trop de boulot et pas le temps. Puis, il demande à son client s’il part en vacances… Fabien répond qu’il va faire un reportage sur la grande démission, aux Etats-Unis. Le chauffeur l’interroge, il ne voit pas ce que c’est… Fabien explique qu’en 2020, après la pandémie de Covid, plein d’américains ont décidé de quitter leur emploi. Une vague de départ qu’on appelle la « Grande démission » ou « Big quit ». Aussi, il part en Amérique pour essayer d’en savoir un peu plus sur le phénomène. Le chauffeur affirme, au contraire, qu’après le Covid, il lui tardait de reprendre le travail !

A travers différentes rencontres, différents dialogues et témoignages, Fabien vient raconter le rapport des personnes de tous horizons et de tous pays sur leur travail. Un ouvrage riche et dense, mais très intéressant, qui invite à la réflexion, quant à la place du travail dans notre société actuelle. En plus des témoignages variés et enrichissants, la bande dessinée se complète avec les éclaircissements de Dominique Méda, sociologue. Le récit complet propose un sujet fort, qui nous touche tous en tant qu’humain, alternant aussi entre bonheur, drame et espoir. Les témoignages viennent éclairer le monde qui nous entoure, permettant d’ouvrir des horizons et d’y réfléchir différemment. L’espoir d’une vie meilleure, la souffrance, le bonheur, le suicide, l’épuisement, le partage, sont, entre autres, au cœur de l’album. Le dessin reste rond, simple, sans fioritures, efficace pour ce témoignage.

Et travailler et vivre est le deuxième tome de la série Les reflets du monde, des éditions Delcourt. Un album de Fabien Toulmé, qui vient présenter les témoignages de trois personnes, à travers le monde, et leur rapport au travail, afin d’inviter à la réflexion, et de voir la place du travail dans notre société.