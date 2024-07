West Fantasy – Le croque-mort, l’elfe & le marshal

Le croque-mort, l’elfe & le marshal est le deuxième tome de la série West Fantasy, des éditions Oxymore, paru en juin 2024. Une bande dessinée de Jean-Luc Istin et Larco Itri, qui présente un western particulier, entremêlé de fantastique, offrant un récit plutôt réussi.

Le nouveau monde en a fait tourner des têtes, et il y avait de quoi ! Lorsque les premiers colons ont débarqué, avec leurs grandes gueules enfarinées, ils ont cru découvrir le paradis. Le paradis se trouvait infesté de démons… La sainte bible, plus ou moins claire, expliquait que Dieu dit aux hommes d’être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, de l’assujettir. L’homme devra dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tous les animaux sur terre. Mais une question demeure, sur la domination des elfes, orcs et foutus carnassiers de gobelins. Etaient-ils l’égal de l’homme ou l’équivalent des animaux ? La réponse fût rapide, le nouveau monde serait le leur, et les hommes soumettraient tout ce qui vit, elfes, orcs et gobelins inclus ! Cela ne se fit pas dans la demi-mesure… Après sa rencontre avec Isah, sa vision sur les elfes a changé…

Isha découvre avec stupeur le massacre de sa tribu. Dernière survivante elfe, devant le corps de sa fille qui n’avait pas pu profiter de sa vie, elle promit de venger les siens. Elle était prête à mourir pour faire justice. Ainsi, la bande dessinée promet une aventure incroyable, avec un narrateur surprenant qui, au moment de ces faits ne connaissait pas encore l’elfe. Elle va user de magie, pour retrouver le Wendigo. La seule créature apte à l’aider à tuer les personnes qui ont exécuté sa tribu. Le récit est réussi, avec une intrigue toujours aussi prenante, et un personnage à retrouver. Découpé en plusieurs chapitres, l’album offre une belle aventure vengeresse bien ficelée. Les lecteurs sont rapidement plongés dans l’ambiance, entre vengeance, fureur, ballet macabre, violence, enfoirés… La fantasy trouve facilement sa place dans ce western passionnant et maîtrisé. Le dessin tient aussi toutes ses promesses, il est fabuleux.

Le croque-mort, l’elfe & le marshal est le deuxième tome de la série fantastique West Fantasy, des éditions Oxymore. Un album qui présente un nouveau totem, trois personnages atypiques, une quête vengeresse, dans un nouveau monde violent…