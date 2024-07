Sum 41 “Heaven: +: Hell” : l’ultime album des Canadiens !

Véritable claque sonique, le dernier et ultime opus des Sum41 remets à l’honneur le punk US des 90’s.Un album dans la lignée de leurs compagnons de route depuis toujours les Billy Talent, Green Day et autres Blink-182.

En 2014, le leader des Canadiens de SUM 41 avait frôlé la mort. Revenu de cette douloureuse expérience, il nous avait raconté sa descente aux enfers et son lent processus de reconstruction à travers “13 Voices” (2016) et “Order and Decline” (2019) deux albums très sombres, où la mort omniprésente rôdait partout. Si les démons rôdent toujours un peu dans les nouveaux morceaux de Deryck Whibley, cet ultime album se veut plus optimiste .

Après 30 ans de carrière, le quintet qui a marqué toute une génération dans les années 2000 mets un terme à ses activités après cet ultime album et une dernière tournée qui passera par la France à l’automne. « Depuis 1996, Sum 41nous a apporté les meilleurs moments de nos vies. Nous sommes éternellement reconnaissants à nos anciens comme à nos nouveaux fans. C’est dur de dire à quel point nous vous aimons et nous vous respectons, mais nous voulions vous l’annoncer nous-mêmes », avait déclaré le groupe dès 2023.

En guise d’adieu, les canadiens nous envoient une sacrée claque sonore avec ce tout nouveau tout chaud “Heaven: +: Hell”. Deryck Whibley (chant, guitare), Tom Thacker (guitare, piano), Dave Baksh (guitare), Jason Paul McCaslin (basse) et Frank Zummo (batterie) livrent un double album enflammé, soient 20 titres accrocheurs viscéralement mélancoliques et bourrés d’énergie. Dès le premier sombre « Waiting On A Twist Of Fate » le ton est donné. Les guitares démarrent doucement suivies de la section basse batterie qui martèle derrière. Idem pour la voix profondément pleine de rage qui s’élève haut dans les aiguë. Suivent dix-neuf titres qui mettent le feu aux poudres tout au long desquels planent les ombres de Blink 182, Linkin Park ou Muse. Un combiné de post punk et de metal aux puissantes lignes de basses obsédantes et truffés de guitares incisives « Time Won’t Wait », de guitares tourbillonnantes qui rappellent Muse « Stranger In These Times », « Rise Up » ou à spectre large « Dopamine ». Pour charpenter le tout, on trouve ces batteries qui alternent tempos linéaires et tourneries punk prêtes à enflammer les dance floor internationaux « Johnny Libertine ». Le fil conducteur de cet album est la voix ténorisante de Deryck Whibleyet poignante-qui dégueule ses textes comme si sa dernière heure était venue. Les textes introspectifs capturent les émotions qui s’entrechoquent de manière confuse et brutale. Le percutant “Rise Up” est livré pied au plancher porté par des hurlements à la mort, tandis que le hardcore “Stranger in These Times” est un rouleau compresseur qui emporte tout sur son passage. Le point culminant de cette forge de l’enfer, “I Don’t Need Anybone » est porté par la basse groovy de Jason McCaslin avant que le solo de guitare meurtrier ne se fraye un chemin au milieu cet assaut métallisé. Ajoutons que Frank Zummo (une aisance de métronome !) est un batteur compact et charnel, qui assène des coups de pied redoutables quand c’est nécessaire. A noter une cover musclée du « Paint It Black » des Rolling Stones et trois balades « Radio Silence », « Preparasi A Salire » suivi de l’émouvante au nom prédestiné “How The End Begins”qui clôt l’album. Ceux qui les ont déjà vu sur scène témoignent de concerts particulièrement explosifs. Au terme de trois décennies passées sur la route et plus de quinze millions d’albums vendus, le quintet conclue sa longue tournée d’adieux à travers les cinq continents par deux ultimes shows à Paris La Défense Arena les 22 et 23 novembre. Dépêchez-vous de réserver…

Jean-Christophe Mary

“Heaven: +: Hell” (Rise Records)

HEAVEN-

Waiting On A Twist Of Fate

Landmines

I Can’t Wait

Time Won’t Wait

Future Primitive

Dopamine

Not Quite Myself

Bad Mistake

Johnny Libertine

Radio Silence

HELL-

Preparasi A Salire

Rise Up

Stranger In These Times guitars tourbillonnantes à la Muse

I Don’t Need Anyone

Over The Edge

House Of Liars

You Wanted War

Paint It Black

It’s All Me

How The End Begins