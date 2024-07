Les théâtrales d’Eze : rencontre avec Nadège Méziat et Christian Vadim

Le 2 août, c’est la pièce “Papasss” qui ouvrira la deuxième édition des Théâtrales d’Eze dans le magnifique cadre de l’oppidum du col d’Eze. Les trois “s” du titre représentent les trois pères de Ludmila. Cette jeune quarantenaire ignorait l’existence de ces trois hommes quatre ans auparavant mais depuis qu’ils sont entrés dans sa vie, ils prennent leur nouveau rôle de père très au sérieux. D’ailleurs, ils voient l’arrivée de leur futur gendre, du même âge qu’eux, d’un très mauvais oeil. Tel est le point de départ de cette pièce qui s’annonce à la fois drôle et touchante. Elle fait suite à “Pair et manque”, qui avait été jouée en 2021. Mais que le public des Théâtrales d’Eze se rassure : inutile d’avoir vu le premier opus pour comprendre “Papasss”. C’est ce que nous ont assuré Nadège Méziat, qui a écrit les deux pièces et Christian Vadim, qui les a mises en scène, lorsque nous les avons rencontrés à l’hôtel de la Chèvre d’Or à l’occasion de la conférence de presse du festival. Mariés depuis plusieurs années, ils se donnent aussi la réplique sur scène. Christian Vadim est l’un des trois pères de Ludmila, l’héroïne de la pièce qui est interprétée par Nadège Méziat. Ils nous ont parlé de la pièce et de ces trois pères, aux caractères bien différents.

France Net Infos : “Papasss” est la suite de “Pair et manque”, qui avait reçu un bel accueil en 2021. On a envie de savoir ce que vous avez réservé à Ludmila et à ses pères…

Christian Vadim : les trois pères sont toujours là. Aucun d’eux n’a voulu savoir lequel était le géniteur. Un jour, Lumila leur annonce qu’elle va se marier avec un homme qui a presque leur âge. Donc ça ne passe pas du tout !

Nadège Méziat : ça, c’est le démarrage de la pièce. C’est plutôt le prétexte car le sujet n’est pas vraiment là. La pièce parle des non-dits dans les famille. C’est souvent à l’occasion de mariages ou d’enterrements que les choses se disent. Dans la pièce, il y a précisément les deux.

France Net Infos : la pièce n’est donc pas seulement une comédie…

Christian Vadim : j’aime l’écriture des comédies intelligentes. J’aime quand on réfléchit. J’ai l’habitude de dire en interview : “venez rire, venez sourire mais venez réfléchir”. J’aime qu’il y ait des messages dans une oeuvre et j’aime particulièrement les messages que délivre ma femme dans son écriture !

France Net Infos : la famille est un sujet universel…

Christian Vadim : exactement ! Tout le monde a des secrets de famille. Tous les sujets ont déjà été abordés mais c’est l’écriture, la façon de les mettre en scène et de les éclairer qui sont intéressantes. C’est le rôle de l’auteur(e), du metteur en scène et des comédiens d’amener ces sujets comme s’ils n’avaient jamais été vus.

Nadège Méziat : le thème du père, je l’ai déjà abordé dans les trois pièces qu’on a créées tous les deux, Christian en tant que metteur en scène et moi en tant qu’auteure. En fonction des pièces, je l’aborde de façon différente. Là, j’ai plus particulièrement choisi l’angle comique. Je n’avais pas envie de jouer sur le pathos. Tout le monde a déjà ses propres problèmes. Mais je reconnais que dans “Papasss”, certains moments sont émouvants.

France Net Infos : les trois papas de Ludmila sont très différents, c’est aussi ce qui fait la force comique de la pièce…

Nadège Méziat : Christian Vadim joue Patrick, un homme heureux de tout et qui apprécie pleinement la vie depuis qu’il a vaincu un cancer. Bernard Fructus, lui, est plutôt philosophe. Et puis, il y a le père joué par Edouard Montoute : il est toujours énervé. On peut dire qu’il a un grand coeur mais qu’il ne sait pas exprimer ses sentiments. Tous les pères évoluent dans la pièce. Le futur mari de Ludmila, qui est interprété par Paul Belmondo, ne sait pas comment se positionner par rapport à eux. Il a leur âge mais il se comporte comme s’il était beaucoup plus jeune et qu’il devait faire ses preuves face à eux. C’est amusant !

“Papasss” avec Nadège Méziat, Christian Vadim, Paul Belmondo, Edouard Montoute, Bernard Fructus à l’Oppidum du col d’Eze le 2 août à 21h.