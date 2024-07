Plongez dans la Préhistoire avec “La Terre de Dinosaures” de Clementoni

Et si durant les vacances, nos chers bambins se transformaient en archéologue une journée ? C’est possible avec “La Terre de dinosaures”, le tout nouveau coffret explosif de Clementoni ! Conçu pour émerveiller et éduquer, ce terrarium interactif de la gamme Science et Jeu propulse les enfants dans l’univers fascinant des dinosaures. C’est parti pour une véritable expérience scientifique qui les transportera à la Préhistoire ! On vous en dit plus !

Transformez votre enfant en archéologue intrépide ! Avec des pierres et du sable, il pourra recréer l’habitat des dinosaures, faire pousser des plantes et même fabriquer des fossiles avec du plâtre et de la peinture. Il pourra aussi déclencher des éruptions volcaniques spectaculaires. “Terre de dinosaures” est l’alliance parfaite entre fun et apprentissage.

Ce coffret offre deux univers à explorer : une partie avec des expériences de botanique et une partie terrestre où les dinosaures prennent vie. Les figurines de T-Rex et Tricératops, le moule à volcan, les fossiles en plâtre à créer et peindre, les sachets de sable et de pierres… tout y est pour que les enfants s’éclatent seuls ou entre amis. Leur imagination et leur esprit scientifique seront sans limites !

Retourner au temps des dinosaures c’est possible

Avec “La Terre de dinosaures”, les expériences s’enchaînent à un rythme effréné. Imaginez votre petit scientifique mouler et peindre un volcan, puis déclencher une éruption volcanique en ajoutant du bicarbonate de soude et du vinaigre. BOUM ! Une réaction chimique impressionnante ! Ajoutez un peu de colorant rouge et l’effet est encore plus réaliste ! Et grâce au livret détaillé, ils apprendront tout sur les éruptions volcaniques, les trilobites, les ammonites, et bien sûr, les dinosaures comme le Tricératops et le T-Rex. Une vraie immersion au temps des dinosaures.

Ce coffret permet aussi de créer une forêt jurassique. Avec la tourbe et les graines de trèfle blanc et de pin nain incluses, votre enfant pourra observer la magie de la germination. En quelques jours, les premières pousses apparaissent et le terrarium se transforme en un écosystème vivant.

“La Terre de dinosaures” de Clementoni encourage les enfants à poser des questions, expérimenter, et surtout, s’amuser tout en apprenant. Ce coffret est une véritable plongée dans l’histoire, rendant la préhistoire plus passionnante et accessible que jamais.

Offrez à vos petits explorateurs une aventure inoubliable. La préhistoire n’a jamais été aussi fun !

Alors, prêt à remonter le temps et découvrir un monde extraordinaire ?

Prix 25,99€ – Disponible aussi dans les magasins de jouets