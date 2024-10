Ça ne peut plus durer : le must have que tous les parents devraient avoir

Si vous êtes parent et que vous avez déjà ressenti un épuisement face aux comportements difficiles de vos enfants, le livre “Ça ne peut plus durer” aux éditions Marabout est exactement ce qu’il vous faut. Écrit par Céline Syritellis, docteure en sciences du langage et coach parentale, ce guide pratique propose 35 lignes de conduite efficaces et bienveillantes pour gérer les crises du quotidien, qu’il s’agisse de crises de colère, de manque de respect ou d’opposition systématique.

Ah les enfants ! On les aime, on les adore mais des fois ils nous font perdre quelques cheveux ! Vous connaissez ces moments où tout semble partir en vrille ? Votre enfant refuse de vous écouter, parle mal, ne veut pas prendre son bain ou se montre violent envers ses camarades. C’est là que ce livre entre en scène, avec des conseils précis sur quoi dire, quoi faire, et comment réagir dans le feu de l’action. Céline Syritellis a conçu des outils qui vont au-delà des théories abstraites, en proposant des stratégies concrètes pour calmer les situations explosives et prévenir de futures crises. Et pour en avoir essayé quelques unes avec ma petite tornade de presque 3 ans, j’ai été surprise du résultat (en bien, off course).

Des solutions concrètes et applicables immédiatement car ça ne peut plus durer tout ça !

L’une des grandes forces de cet ouvrage est son approche pratique et non moralisatrice. Chaque situation est décryptée, avec des solutions claires et respectueuses des enfants. Que ce soit pour faire face à un enfant qui mord ou qui s’oppose à tout, Céline vous donne les mots justes à utiliser. Ce n’est pas un simple livre de discipline, mais plutôt un accompagnement pour renforcer les habiletés parentales avec bienveillance. Et j’avoue que pour avoir été perdue à plusieurs reprises face à quelques comportements difficiles de ma tendre progéniture, il m’a été d’un grand soulagement.

Et si ça ne marche pas du premier coup ? Pas de panique ! L’autrice a pensé à tout en proposant des “plans B” à activer lorsque la première stratégie échoue. C’est cet aspect adaptatif qui fait de “Ça ne peut plus durer” un livre différent des autres. L’idée est de garder le cap, même lorsque la situation semble désespérée.

Ce livre est pensé pour être pratique, avec une structure qui permet de naviguer facilement entre les chapitres. Vous pouvez piocher des solutions en fonction de vos besoins du moment. Chaque chapitre propose une ligne de conduite à chaud et à froid, c’est-à-dire des conseils pour agir sur le moment et d’autres pour prendre du recul une fois la crise passée. C’est à la fois méthodique et bien pensé.

Une approche bienveillante pour toute la famille

Céline Syritellis réussit à offrir un cadre bienveillant, non seulement pour l’enfant, mais aussi pour les parents. Ce livre ne cherche pas à blâmer, mais à accompagner. C’est un véritable outil pour renforcer la relation parent-enfant tout en développant les compétences émotionnelles des enfants. Si vous êtes parent d’un enfant avec des troubles comme le TDAH, ce livre est d’autant plus pertinent avec des conseils adaptés à ce type de comportement.

Ainsi, “Ça ne peut plus durer” est une véritable pépite pour les parents qui cherchent des réponses aux défis quotidiens. Les exemples sont concrets et les conseils sont applicables dès maintenant. Un livre essentiel pour quiconque souhaite améliorer la communication et l’harmonie au sein de la famille.

Et vous pourrez enfin dire “Ouf, maintenant ça va durer “.

Shoppez le livre sur Amazon à 19,90€