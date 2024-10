Alyson Ford – Le serpent de feu

Le serpent de feu est le troisième et dernier tome de la série Alyson Ford, des éditions Vents d’ouest, paru fin août 2024. Une bande dessinée de Joris Chamblain et Olivier Frasier, qui offre un final à ce triptyque mêlant suspense, aventures et magie ancestrale.

Alyson entre dans la maison. Elle demande s’il y a quelqu’un. Le sol tremble, la jeune fille est surprise. Elle entend un bruit et demande si son grand-père est là… Alyson prend une torche et s’enfonce bientôt dans les profondeurs de la maison. Elle y retrouve le chamane qui l’attendait. Il lui demande où ils sont. Alyson reconnaît la pièce secrète où se tenaient les réunions de la Flèche d’or. Mais le chamane repose la question. La jeune fille répond qu’ils se trouvent dans son esprit. Le chamane constate que l’esprit de la jeune fille est en train de se briser. Il veut savoir pourquoi. Alyson pleure, elle affirme qu’elle a vu trop de souffrance. Elle pense que Bénédict est un homme mauvais et que le mal l’accompagne. Elle trouve que Bénédict l’a même transformé, puisqu’elle a dû tuer le totem de son grand-père…

Mais le chamane tente de rassurer la jeune fille, en plus posant des questions pour l’aiguiller. Ainsi, rien n’est fini, pour la jeune héroïne, qui va devoir affronter encore bien des dangers, pour sauver les enfants de la mine et le territoire du mal. La bande dessinée se trouve plutôt bien découpée, proposant de suivre Alyson dans ses rêves, ses visions, mais aussi son copain Paolo, qui met tout en œuvre, pour sauver les enfants. D’autres aides inattendues vont arriver, offrant son lot de rebondissements et d’émotions. La quête de la jeune fille s’achève bientôt, mais non sans mal, entre courage, détermination, sacrifice, pouvoir, force, bienveillance. L’album se voit aussi optimiste, suggérant un message, pour les jeunes lecteurs, entre écoute et respect de la nature, pour vaincre le mal… Le dessin plaisant, efficace et moderne, avec un trait dynamique et un univers coloré.

Le serpent de feu est le troisième et dernier tome du triptyque Alyson Ford, des éditions Vents d’ouest. Un album qui mêle suspense, aventures, action, émotions et magie ancestrale, pour un dénouement surprenant et captivant, offrant aussi un message aux jeunes générations.