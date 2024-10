Molton Brown – Reviving Rosemary : Nouveau rituel aromatique

Molton Brown continue d’émerveiller ses clients avec ses gammes de produits de luxe aux senteurs variées. Davantage habitués aux odeurs gourmandes emblématiques de la marque, nous avions envie de sortir de notre zone de confort en découvrant la nouvelle collection : « Reviving Rosemary ». Inspirée par les principes de l’aromathérapie, elle se distingue par son caractère vivifiant, séduisant tant les femmes que les hommes.

La collection « Reviving Rosemary » – Une authentique promesse de fraîcheur !

Un grand bravo à la parfumeuse Julie Pluchet qui a mis en place cette nouvelle collection. Ici, on retourne à l’essentiel avec une fragrance qui évoque la nature. Le romarin, au cœur de cette composition, apporte une note herbacée et stimulante. Résultat : une odeur fraîche et résolument aromatique. Vous retrouverez des huiles essentielles de romarin, d’eucalyptus, de géranium, de patchouli, ainsi que des notes boisées de cèdre. Une odeur qui évoque une promenade en pleine nature après une journée durant laquelle la pluie n’a cessé de tomber.

Comme pour chaque création de parfums, Molton Brown s’engage à proposer des formulations de haute qualité. Les ingrédients sont soigneusement sélectionnés, d’origine naturelle, ce qui confère à chaque fragrance une touche de luxe inégalée.

La collection« Reviving Rosemary » se compose de 4 produits, à savoir :

L’Huile-en-gel Bain et Douche

Le shampoing

L’après-shampoing

L’huile parfumée roll-on 10 ml

Et parmi ceux que nous avons préférés, il y a « L’huile-en-gel bain et douche » qui donne l’impression d’être en immersion dans la nature. Sa texture huileuse est douce, et elle mousse bien sur la peau. L’odeur est intense et revigorante. Les huiles essentielles jouent un rôle majeur dans la formulation, avec ce romarin qui ressort fièrement, et cet eucalyptus qui donne une impression d’odeur mentholée. C’est typiquement le genre de senteur que l’on apprécie sous la douche, le matin au réveil.

L’huile-en-gel bain et douche revitalise l’esprit et apporte une douce sensation de bien-être.

Enfin, pour ceux qui raffoleront de cette odeur botanique, nous vous conseillons de glisser l’huile parfumée en roll-on dans votre sac. Vous pourrez ainsi en appliquer sur les poignets et dans le cou à tout moment de la journée, pour le plaisir ou simplement pour vous rassurer.

Que les amoureux d’odeurs aromatiques se réjouissent, grâce à la gamme « Reviving Rosemary », ils se sentiront détendus, déstressés également. En plus d’être délicieuse, sa composition est vegan. Quant aux packagings à l’esthétisme luxueux, ils feront toujours leur petit effet dans la salle de bains.

