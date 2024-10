Pas de pot, Monsieur Popo ! – Ed. Sarbacane

Pas de pot, Monsieur Popo ! est un album jeunesse plein d’humour, des éditions Sarbacane, paru en septembre 2024. Un ouvrage de Noé Carlain et Sonja Bougaeva, qui présente l’aventure hilarante d’un tatou qui n’a plus de pot, pour faire popo…

Monsieur Popo est un tatou, mais son véritable nom est Popocatépetl. C’est un peu compliqué à prononcer, donc tout le monde l’appelle Monsieur Popo. Il est paresseux et aime les gros dodos, roulé en boule dans son lit de paille. Lorsqu’il a bien ronflé, il se réveille joyeux ! Ce matin-là, c’est étrange, la porte sa maison est ouverte ! Il pense que quelqu’un est venu le voler, durant son sommeil… Alors, il vérifie sa provision de noix et noisettes. Mais tout va bien, tout semble en place. Il fonce vers sa collection de monstres mignons en peluche. Là encore, tout est en place. C’est alors qu’il regarde sous son lit, pour trouver son pot, pour faire popo ! Le pot a disparu, Monsieur Popo crie au voleur !

C’est une histoire rocambolesque qui est à découvrir ici. Les jeunes lecteurs vont suivre le tatou, à la recherche de son pot, mais surtout d’un endroit où il va pouvoir se soulager. En effet, après un long sommeil, il est important d’aller aux toilettes, donc Monsieur Popo court chez ses voisins… Le récit est bien rythmé et plein d’humour, proposant de découvrir différentes toilettes, mais surtout différents animaux. Les rebondissements sont nombreux, suggérant toujours plus de surprises, bonnes ou mauvaises, pour le petit héros, tout en abordant le sujet de la propreté. Le texte est donc rythmé et plaisant, offrant une quête hilarante, pleine de surprises. L’univers est coloré, proposant un trait plutôt rond et expressif.

Pas de pot, Monsieur Popo ! est un album jeunesse plein d’humour, des éditions Sarbacane. Une quête surprenante et drôle, pour un petit tatou qui ne retrouve plus son pot, pour se soulager, alors que cela presse de plus en plus…