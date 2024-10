La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé : un chef-d’oeuvre épouvantable

Partagez





Mireille, thanatopractrice réputée, revient dans sa ville pour embaumer le corps de sa défunte mère. Elle y retrouve ses trois frères, qu’elle a fuis trente trente ans plus tôt. Un retour qui va raviver les fantômes du passé. La vérité sur La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

Laurier Gaudreault, rien que de prononcer ce nom glace le sang. Il fait écho à la dernière création de Xavier Dolan en 2023. Une adaptation en série de la pièce de Michel Marc Bouchard qui se démarquait par son atmosphère étouffante. 5 épisodes qui donnaient l’impression cependant d’étirer une macabre réunion de famille jusqu’à l’implosion tant redoutée. 1h40 en apnée, le souffle coupé, voilà ce qui vous attend avec l’œuvre originale.

La mise en scène de Didier Brengarth est clinique. Littéralement. La mort nous fait face pendant toute la pièce. Une angoisse sourde imprègne chaque recoin de la morgue. Une horreur tapie à la vue de tous nous submerge progressivement. La parole de Mireille se libère devant le déni et la lâcheté. Dehors, il neige. Le théâtre est comme figé sous un froid innommable. Mireille se remémore La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et l’effroi brise les non-dits.

Didier Brengarth livre un huis clos atrocement remarquable qui marque à vif. Une autopsie sensible et tragique d’un silence refoulé. À la finesse esthétique s’ajoute la terrible justesse des comédiens. C’est magnifique et horrible à la fois. Laurier Gaudreault, ce nom va vous hanter longtemps. Tel un chef-d’œuvre épouvantable.

La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

au Théâtre Tristan Bernard, jusqu’au 21 décembre