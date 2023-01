Quelques idées pour la St Valentin avec Passage du Désir

La St Valentin approche et vous n’avez toujours pas d’idées pour votre conjoint(e) ? A la rédaction, nous vous avons déniché quelques idées de cadeaux coquino-romantique grâce à Passage du Désir.

Si vous souhaitez emmener votre amoureux(se) en voyage, pourquoi ne pas lui organiser un (voire plusieurs) diner(s) aux chandelles ? Avec ce calendrier romantique spécial voyage en amoureux, vous découvrirez 5 bougies avec des petits mots d’amour différents parfaite pour l’occasion.

On découvre alors les 5 messages suivants :

Chaque moment compte avec toi

Et si on se disait Je t’aime

Hello mon amour

Il y a de l’amour dans l’air

Mon bonheur à moi, c’est nos moments à nous

C’est vraiment trop trop choubidou. Laissez vous alors tenter par ce joli calendrier romantique. De quoi pouvoir déclarer sa flamme à plusieurs reprises à l’élu(e) de son coeur à n’importe quel moment. En plus, l’odeur de ces bougies sentent trop bon (magnolia-cachemire).

Déclarez vos sentiments de la façon la plus élégante possible : grâce à cette tasse en forme de cœur rouge à facettes, parfaite pour toutes les occasions romantiques ! Elle est accompagnée d’une flèche Cupidon qui fera office de paille pour siroter du jus d’amour.

Donnez-vous rendez-vous avec votre bien-aimé.e autour d’un cocktail dont le goût sera celui de l’amour ! Pourquoi ne pas même tenter de créer un philtre magique qui rendra follement amoureux.se quiconque le boira ?

Ajoutez cet incroyable objet à votre collection et déclarez votre amour dans l’élégance et la sophistication la plus absolue.

Parez votre poitrine d’un accessoire sexy ! Les Nippies sont parfaits pour habiller vos tétons. Avec le collant double face, placez-les où bon vous semble. Installés confortablement sur le canapé, préparez une sélection de musique burlesque pour accompagner votre performance.

Eteignez les lumières et attendez que votre partenaire rentre à la maison. Quand il/elle franchira la porte, commencez votre show ! Faites danser les pompons noirs autour de vous tout en riant aux éclats – il/elle n’en sera que plus fou/folle de vous ! N’oubliez pas de coucher les enfants avant … !

Soufflez l’amour à votre partenaire et offrez-lui une pochette surprise I Love You pour lui montrer votre amour.

Voici ce que vous trouverez à l’intérieur : des pétales de rose pour le mettre dans le bain, un masque en satin pour des moments intimes, une paire de menottes afin que vous preniez les commandes, un plumeau soyeux pour les premiers frémissements, un mini vibro pour connaître ses points faibles et un cockring vibrant qui sera source de sensations partagées.

Laissez également le hasard guider votre soirée grâce aux dés coquins présents dans la pochette. Mais prévoyez avant tout un week-end calme sans visite impromptue et sans obligations ménagères ! Et si par chance il pleut alors votre temps ne sera pas perdu ! Tout cela est présenté dans un emballage très évocateur et romantique : nul doute que ce cadeau saura ravir votre âme sœur.

Autres idées coquines/romantiques chez Passage du désir

Vous pouvez aussi succomber au savon rouge en forme de coeur à la senteur rose et à la mousse crémeuse (9,90€), ou au bac à glaçons en forme de coeur (3,90€), ou un briquet au message sulfureux “I’m hot” ou plus romantique “Je t’aime” (2,90€). Et pourquoi pas un chéquier avec des bons coquins ?A vous de voir !

N’hésitez pas à fouiner sur le site, chez Passage du désir, vous trouverez forcément le cadeau idéal pour votre chéri(e) !

