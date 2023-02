Le coffret Sexy St Valentin pour une soirée hot

La St Valentin approche et on se prépare à passer une soirée romantique avec de jolies bougies, des fleurs et surtout beaucoup d’amour. Ça, c’est la première partie de soirée. La deuxième partie va être un peu plus coquine, surtout avec le coffret Sexy St Valentin de Passage du désir.

Quel que soit votre plan, ce coffret explosif saura apporter des surprises inattendues et vous aider à passer à l’action. Alors préparez-vous à crier « wow » tant de fois que vous perdrez le compte !

Pour commencer votre expérience intime, vous devrez revêtir le masque qui est inclus dans ce coffret. Un masque ruban en satin rouge et noir qui vous assurera la discrétion dont vous avez besoin pour profiter de l’instant présent.

Ensuite, vous pourriez être surprise par un doux frisson qui sera causé par la bougie basse température à cire chaude incluse ! Elle peut être appliquée sur des parties sensibles pour amplifier les sensations… Chaud bouillante cette soirée.

Prêt(e) pour une soirée chaud bouillante ?

Vous apprécierez également la tapette en simili cuir (vegan) sous forme de coeur, idéale pour encore plus de plaisir. Son design gracieux et attachant offre un sentiment unique et intensifié.

Et finalement, le produit star du coffret : le sublime rabbit Oki Black Edition proposé en édition limitée dans une couleur rouge flamboyante. Dites-vous bien que toutes les critiques élogieuses qu’il a obtenues ne sont pas si étonnantes : il est doté de 3 moteurs puissants, avec une texture stimulante pour atteindre toutes les zones sensibles. Rechargeable et waterproof, il est prêt à accueillir votre exploration solitaire ou à deux !

Alors, qu’attendez-vous ? Laissez votre imagination vagabonder et découvrez le plaisir ultime que vous procurera ce coffret tout en allant plus loin. Votre corps ne va pas oublier cette expérience unique ! N’hésitez pas à exploiter l’ensemble des produits pour atteindre un niveau de satisfaction bien plus élevé. Avec ce coffret spécialement conçu, une jouissance inoubliable est garantie !

Pour commander votre coffret, il vous suffit d’aller sur le site Passage du désir.